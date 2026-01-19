PELOTA A MANO
Aspe, 48 txapelas en 28 años

18:00 - 20:00
Fernando Vidarte y Xabier Euskitze. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Aspe, 48 txapela 28 urtetan
author image

EITB

Última actualización

Fernando Vidarte, administrador único de Aspe, ha vendido la mayoría de sus acciones a Bainet. Por lo tanto, Aspe ha quedado en manos de Bainet. Hemos analizado los logros de la empresa Aspe, desde su creación en 1998. 

Fernando Vidarte: "Se mantiene el espíritu de Aspe"
Bainet toma el control de Aspe al hacerse con la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte
Pelota a mano Aspe Pelota Pelota

