Prentsaurrekoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Fernando Vidarte: "ASPEk bere horretan jarraituko du"

18:00 - 20:00
Fernando Vidarte, astelehen honetako prentsaurrekoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Fernando Vidartek ASPE uzteko erabakia azaldu du prentsaurrekoan. Arrazoiak azaltzeaz gain, enpresaren etorkizuna nola ikusten duen ere azaldu du.

Fernando Vidartek ASPEko administratzaile bakarra izateari utzi dio
Esku-pilota Pilota Aspe Pilota Baiko pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X