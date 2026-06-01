Aitor Arangurenek beste urtebetez luzatu du kontratua Baikorekin, 2027ra arte
Aitor Aranguren Aginagako atzelariak urte bat gehiago sinatu du Baiko Pilotarekin, eta txapelketa nagusiak amaitu berritan, egun batzuetako atsedena hartuko du, ondoren udako torneoetan itzultzeko, enpresak ohar labur baten bidez jakinarazi duenez.
“Errioxako I. Zirkuituan izango naiz lehenengo, eta ondoren, gainerako torneoetan egoteko lan egingo dut”, azaldu du pilotariak.
Dario Gomezek arantzaz beteriko ibilbidea izan du txapelaren loria lortu arte
Aurrelari errioxarrak 2015eko ekainaren 14an egin zuen debuta profesionaletan, Asperen eskutik, Logroñoko Adarraga pilotalekuan. Buruz buruko txapeldunaren ibilbide profesionala zailtasunez beteta egon da, arritmia arazoak izan zituen eta urte luzez arazo ugari eskuekin.
Dario Gomez: “Gorriz jantzita pasako dut urte osoa, ametsik onenetan ere ez nuen halakorik aurreikusten”
Dario Gomezek, egungo Buruz Buruko txapeldunak, elkarrizketa bat eskaini du Ezkaraiko plazatik. Errioxarrak, garaipenarekin pozik, "txapelketa amestutakoa baino askoz hobea" izan dela eta "aurretik datorren guztian pentsatzen" ari dela esan digu. (Bideoa gazteleraz)
2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Ezkaraitarrek ongietorri beroa egin diote Dario Gomez txapeldunari
Dario Gomez Buruz Buruko txapeldun berriari harrera beroa egin diote Ezkarain. Eskertuta eta hunkituta agertu da errioxarra.
6-21ekoa, finaleko tantorik onena: Dariok pilotakada bikaina emanda amaitu du
Buruz Buruko final handiko azken-aurreko tantoan, bi pilotariak bizi-bizi aritu dira, defentsa ederra egin dute eta, pilatutako nekea gorabehera, Nafarroa Arena bete duten zaleei biziki gozarazi diete.
Miguel Capellan, Darioren entrenatzailea Ezcarayn: “Badakizu zer egin duen Dariok? Sinestezina da!”
Buruz buruko txapeldun berriak Miguel Capellan izan zuen entrenatzaile. Nafarroa Arenan jokatutako finala ikusi eta aurrelari errioxarrak txapela jantzi ostean, Capellanek, hunkituta, urte haiek ekarri ditu gogora.
Balba Gil, Darioren ama: “Niretzat, nire semea nire txapelduna da”
“Bere bizitza osoko ametsa da”, esan du Balba Gil 2026ko Buruz Buruko Txapelketako txapeldunaren amak, semeak Nafarroa Arenan txapela irabazi ostean. Dario argi menderatu du Iñaki Artola finalean: 6-22.
Dario Gomez: “Hurrengo pilotakadan baino ez nuen pentsatu nahi”
Dario Gomez Aspeko pilotariaren adierazpenak, 2026ko Buruz Buruko Txapelketa irabazi eta txapela jantzi ondoren. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Finaleko azken tantoa eta sari banaketa
Dario Gomez da 2026ko buruz buruko txapelduna. Igandean, Iruñeko Nafarroa Arenan jokatutako finalean, Aspeko pilotariak 6-22 menderatu du Iñaki Artola, eta garaipen horri esker txapela eskuratu du.