Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del torneo “Erremontari”
Beñat Segurola, Imanol Ansa y Endika Barrenetxea son los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de Erremontari-Sagardoaren txapelketa. ¡No te lo pierdas!
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Ezkurra II-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea IV se llevan el botín de la victoria en la tercera jornada
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto a Segurola y Larrañaga en tres sets (14-15, 15-2 y 5-8), en un choque con muchas alternativas. Por su parte, Aldabe y Barrenetxea han remontado y ganado a Ansa II y Zubiri también en tres sets (15-6, -7-15 y 5-8).
Aldabe: “Ansa y Zubiri se han cansado antes que nosotros, eso ha sido lo que ha marcado la diferencia”
Aldabe y Barrenetxea IV se han impuesto a Ansa II y Zubiri. Han conseguido la victoria en tres juegos: 15-6, 7-15 y 5-8. No os perdáis el último tanto del partido y las declaraciones de los azules.
Ezkurra II: “Nos ha faltado un punto de tensión”
La pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz se ha llevado la victoria ante Segurola-Larrañaga, en tres sets (14-15,15-2 y 5-8). La victoria la han conseguido gracias al error cometido por Larrañaga, aquí el tanto final y las palabras de los vencedores.
Los tres mejores tantos de la 2ª jornada del torneo “Erremontari”
Imanol Ansa, Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz son los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de Erremontari-Sagardoaren txapelketa.
Azpiroz: “No hemos estado del todo cómodos, las pelotas eran bajas y eso ha hecho que el partido fuera duro”
Ezkurra II-Azpiroz se ha impuesto a Ansa II-Zubiri en dos juegos (12-15 y 12-15). Con esta victoria logran el liderato en la clasificación del torneo "Erremontari". No te pierdas el último tanto y las declaraciones de los ganadores.
Goikoetxea V-Juanenea y Ezkurra II-Azpiroz, vencedores en la segunda jornada
En el primer partido, Goikoetxea V y Juanenea han remontado y han logrado la victoria ante Segurola y Larrañaga en tres sets (13-15,15-13 y 8-6). En el segundo choque, Ezkurra y Azpiroz han ganado en dos juegos (12-15 y 12-15) a Ansa y Zubiri. Además, la pareja navarra se ha hecho con el liderato.
Juanenea: “El partido era vital para nosotros, hemos salido a darlo todo”
La pareja formada por Goikoetxea V-Juanenea se ha impuesto a Segurola-Larrañaga en tres sets: 13-15, 15-13 y 8-6. Aquí el último tanto del encuentro y las declaraciones de los ganadores. (Vídeo en Euskara)
La pareja Aldabe-Barrenetxea IV se lleva la primera victoria de “Erremontari”
Aldabe y Barrenetxea IV.ak han vencido en tres sets a la pareja formada por Ezkurra II y Azpiroz (15-10, 7-15 y 3-8). Aunque han explicado que han “comenzado flojos”, han logrado distinguirse en los dos sets restantes. No te pierdas el último tanto y las declaraciones de la pareja ganadora.
Aldabe y Barrenetxea remontan y vencen a Ezkurra-Azpiroz en el estreno
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto en el primer set (15-10), pero el segundo ha sido para Aldabe y Barrenetxea (7-15), que también han ganado en el tercer juego de desempate (3-8). En el segundo partido del festival, Ansa II y Zubiri ganaron 15-11 y 15-13 a Goikoetxea V y Juanenea (Alorrenea).