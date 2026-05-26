ERREMONTARI

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Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del torneo “Erremontari”

Beñat Segurola - Erremontari - Tantorik onenak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Erremontari” txapelketaren 3. jardunaldiko hiru tanto onenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Beñat Segurola, Imanol Ansa y Endika Barrenetxea son los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de Erremontari-Sagardoaren txapelketa. ¡No te lo pierdas!

Ezkurra II-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea IV tuvieron el premio de la victoria en la tercera jornada de Erremontari
Remonte Erremontari Pelota

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