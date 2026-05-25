Ezkurra II y Azpiroz se han impuesto a Segurola y Larrañaga en tres sets (14-15, 15-2 y 5-8), en la tercera jornada de Erremontari-Sagardoaren Txapelketa, disputado en el frontón Galarreta de Hernani. El partido ha resultado ser una montaña rusa.

El primer juego ha sido muy peleado y apretado. Pequeños detalles han decidido la pareja ganadora. Segurola y Ezkurra han hecho daño cada vez que han cogido pelota en los cuadros delanteros. El delantero de Aizarnazabal ha tenido un comienzo bastante frío en el encuentro, pero ha ido de menos a más. La pareja navarra de la sidrería Aburuza se ha ido al descanso 7-8 por delante en el luminoso. A la vuelta, Segurola ha hecho una bonita dejada y ha puesto el empate en el marcador. Poco después, un bonito dos paredes se le ha ido a la chapa, y la jugada ha supuesto el empate a nueve. En la recta final del set se han repetido los empates (14-14), y el tanto final ha decidido el juego. El último tanto ha caído para los de Aburuza, y el trabajo de los de Petritegi no ha tenido premio (14-15).

El segundo juego ha sido totalmente diferente. La pareja guipuzcoana ha saltado a la cancha enrabietada, y han pasado por encima a los remontistas navarros. Segurola ha seguido con una finura tremenda en el remate, y un Larrañaga muy sólido le ha ayudado desde atrás. Para cuando ha querido darse cuenta la pareja de Aburuza estaba perdiendo 8-1 al descanso. Además, han vuelto a la cancha y no han conseguido cambiar la tendencia del juego. Segurola se ha comido a Ezkurra, y en los cuadros traseros Larrañaga ha hecho lo propio con Azpiroz. Así las cosas, la pareja de Petritegi ha ido casi directamente al cartón 15. Los guipuzcoanos han sido muy superiores (15-2). Por su parte, Ezkurra ha sufrido un golpe que le ha dormido todo el brazo durante el segundo set.

En el tercer juego decisivo, el encuentro se ha vuelto a igualar. Los remontistas guipuzcoanos han comenzado 2-0 por delante, y parecía que la inercia del segundo set se iba a mantener. Pero Segurola ha mandado una pelota bajo chapa, y acto seguido Ezkurra ha vuelto a conectarse al partido. El delantero del Santesteban ha comenzado a mandar, y ha acertado en el remate. Al descanso del corto set los navarros se han ido 2-4 por delante. La pareja de Petritegi no se ha rendido y ha apretado a la de Aburuza, pero al final ha sido la solidez del zaguero de Uitzi la que ha decidido el juego, y los navarros se han llevado la victoria (5-8).