Ezkurra II-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea IV se llevan el botín de la victoria en la tercera jornada
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto a Segurola y Larrañaga en tres sets (14-15, 15-2 y 5-8), en un choque con muchas alternativas. Por su parte, Aldabe y Barrenetxea han remontado y ganado a Ansa II y Zubiri también en tres sets (15-6, -7-15 y 5-8).
Ezkurra II y Azpiroz se han impuesto a Segurola y Larrañaga en tres sets (14-15, 15-2 y 5-8), en la tercera jornada de Erremontari-Sagardoaren Txapelketa, disputado en el frontón Galarreta de Hernani. El partido ha resultado ser una montaña rusa.
El primer juego ha sido muy peleado y apretado. Pequeños detalles han decidido la pareja ganadora. Segurola y Ezkurra han hecho daño cada vez que han cogido pelota en los cuadros delanteros. El delantero de Aizarnazabal ha tenido un comienzo bastante frío en el encuentro, pero ha ido de menos a más. La pareja navarra de la sidrería Aburuza se ha ido al descanso 7-8 por delante en el luminoso. A la vuelta, Segurola ha hecho una bonita dejada y ha puesto el empate en el marcador. Poco después, un bonito dos paredes se le ha ido a la chapa, y la jugada ha supuesto el empate a nueve. En la recta final del set se han repetido los empates (14-14), y el tanto final ha decidido el juego. El último tanto ha caído para los de Aburuza, y el trabajo de los de Petritegi no ha tenido premio (14-15).
El segundo juego ha sido totalmente diferente. La pareja guipuzcoana ha saltado a la cancha enrabietada, y han pasado por encima a los remontistas navarros. Segurola ha seguido con una finura tremenda en el remate, y un Larrañaga muy sólido le ha ayudado desde atrás. Para cuando ha querido darse cuenta la pareja de Aburuza estaba perdiendo 8-1 al descanso. Además, han vuelto a la cancha y no han conseguido cambiar la tendencia del juego. Segurola se ha comido a Ezkurra, y en los cuadros traseros Larrañaga ha hecho lo propio con Azpiroz. Así las cosas, la pareja de Petritegi ha ido casi directamente al cartón 15. Los guipuzcoanos han sido muy superiores (15-2). Por su parte, Ezkurra ha sufrido un golpe que le ha dormido todo el brazo durante el segundo set.
En el tercer juego decisivo, el encuentro se ha vuelto a igualar. Los remontistas guipuzcoanos han comenzado 2-0 por delante, y parecía que la inercia del segundo set se iba a mantener. Pero Segurola ha mandado una pelota bajo chapa, y acto seguido Ezkurra ha vuelto a conectarse al partido. El delantero del Santesteban ha comenzado a mandar, y ha acertado en el remate. Al descanso del corto set los navarros se han ido 2-4 por delante. La pareja de Petritegi no se ha rendido y ha apretado a la de Aburuza, pero al final ha sido la solidez del zaguero de Uitzi la que ha decidido el juego, y los navarros se han llevado la victoria (5-8).
Aldabe y Barrenetxea remontan en tres sets
En el segundo choque de la jornada, Aldabe y Barrenetxea IV han ganado a Ansa II y Zubiri también en tres sets (15-6, -7-15 y 5-8). Tras fallar en el primer juego, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han conseguido remontar el partido.
En el primer set Ansa II y Zubiri se han impuesto con holgura. La pareja de Bereziartua se ha encontrado muy cómoda en la cancha, y los rivales todo lo contrario. Ansa ha gozado de pelota delante, y la ha aprovechado para terminar el tanto. Zubiri, autor de tres tantos de saque, se ha mostrado muy sólido en el juego. Los remontistas de Oialume Zar no han encontrado resquicio, y han perdido el juego (15-6). Como curiosidad, en el 1-2 de ese primer set la pelota ha golpeado el hueco, el cristal, de la cámara de contracancha, de la que el cuero ha salido a otra velocidad, y en el 4-3 el pelotazo de Barrenetxea ha golpeado y destrozado la cámara de bajo chapa.
Tras tener serios problemas con su saque en el primer juego, en el segundo Barrenetxea ha cogido el tono, y suya ha sido la iniciativa del juego. Ansa, en cambio, se ha precipitado en demasía. De esta manera, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani se han ido al descanso 2-8 por delante en el luminoso. La pareja de Bereziartua ha logrado maquillar algo el marcador, pero los remontistas de Oialume Zar han sido muy superiores, y han forzado el tercer juego con relativa facilidad (7-15).
En el inicio del tercer y definitivo set de desempate, Ansa y Zubiri no han enderezado el rumbo, cometiendo errores que luego han pagado caros. Aldabe y Barrenetxea, en cambio, han mantenido el buen tono, y al descanso del juego se han ido 1-4 por delante. En el tramo final se le ha escapado una pelota a Zubiri, que ha golpeado en la pierna de Barrenetxea (2-7). En el 3-7 Aldabe ha llevado a buena una dificilísima pelota, pegada a la pared izquierda, de forma espectacular. Cuando parecía que la pareja de Oilaume Zar iba a ganar el último juego con facilidad, los de Bereziartua han inquietado de nuevo (5-7) a través de tantos largos y peleados. Los cuatro remontistas han llegado al final del choque bastante tocados físicamente. Al final, la pareja formada por el lekunberriarra y el hernaniarra ha sabido remontar el partido y lograr la victoria (5-8).
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