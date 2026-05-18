Goikoetxea V y Juanenea han remontado y han logrado la victoria ante Segurola y Larrañaga en tres sets (13-15,15-13 y 8-6), en la segunda jornada de la Erremontari-Sagardoaren Txapelketa. En el partido disputado en el frontón Galarreta, los ganadores del encuentro han perdido el primer juego, pero se han impuesto en los dos posteriores en un choque muy igualado.

El primer set ha habido muchos altibajos. La primera mitad ha estado dominada por los representantes de la sidrería Petritegi. Larrañaga ha acertado mucho con el saque, y se han ido 5-8 por delante al descanso del juego. De vuelta, ha venido la reacción de la pareja de Alorrenea. Larrañaga ha cometido una falta con el saque, y después Goikoetxea y Juanenea han metido un parcial de 8-0 a sus rivales. Así han remontado y se han puesto 13-9 arriba. Cuando todo parecía a favorable a los de Alorrenea, para hacerse con el primer parcial, los representantes de Petritegi han conseguido remontar el juego (13-15). Larrañaga ha hecho cuatro tantos de saque en el primer set.

El segundo juego no ha sido tan loco como el primero, pero sí igualado hasta el final. Goikoetxea y Juanenea han comenzado muy sólidos, y se han ido por delante 8-3 al descanso del segundo set. En ese tanto, además, Larrañaga ha recibido un pelotazo en la espinilla. Sin embargo, el zaguero de Petritegi ha podido seguir sin aparentes problemas en el partido. A la vuelta del descanso, Segurola y Larrañaga han igualado la contienda (9-8), pero el propio Larrañaga ha cometido una doble falta en mal momento. A continuación, Goikoetxea ha realizado un gran dos paredes y ha colocado el 13-8. Los de Petritegi no se han rendido, y han vuelto a apretar el luminoso (13-12). Segurola ha tirado un dos paredes magnífico y Larrañaga ha hecho su sexto tanto de saque. Pero los de Alorrenea han acertado algo más en el tramo final para forzar el tercer juego (15-13).

En el tercer y definitivo set, Goikoetxea y Juanenea han comenzado bien, pero los cuatro remontistas han vuelto a marcharse al descanso del desempate con el marcador apretado (4-3). Se ha notado mucha tensión dentro de la cancha. Los representantes de la sidrería Alorrenea se han adelantado 6-3, pero la pareja de Petritegi ha vuelto a apretar el juego (7-6). Al final, sin embargo, Goikoetxea y Juanenea han logrado remontar el choque (8-6).