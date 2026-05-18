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Goikoetxea V-Juanenea y Ezkurra II-Azpiroz, vencedores en la segunda jornada

En el primer partido, Goikoetxea V y Juanenea han remontado y han logrado la victoria ante Segurola y Larrañaga en tres sets (13-15,15-13 y 8-6). En el segundo choque, Ezkurra y Azpiroz han ganado en dos juegos (12-15 y 12-15) a Ansa y Zubiri. Además, la pareja navarra se ha hecho con el liderato.
Goikoetxea-Juanenea-Segurola-Larrañaga-Erremontari

Goikoetxea y Juanenea tras lograr su primera victoria. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Goikoetxea-Juaneneak Segurola-Larrañagari irabazi diote eta Ezkurra-Azpirozek Ansa-Zubiriri Erremontariko bigarren jardunaldian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Goikoetxea V y Juanenea han remontado y han logrado la victoria ante Segurola y Larrañaga en tres sets (13-15,15-13 y 8-6), en la segunda jornada de la Erremontari-Sagardoaren Txapelketa. En el partido disputado en el frontón Galarreta, los ganadores del encuentro han perdido el primer juego, pero se han impuesto en los dos posteriores en un choque muy igualado.

El primer set ha habido muchos altibajos. La primera mitad ha estado dominada por los representantes de la sidrería Petritegi. Larrañaga ha acertado mucho con el saque, y se han ido 5-8 por delante al descanso del juego. De vuelta, ha venido la reacción de la pareja de Alorrenea. Larrañaga ha cometido una falta con el saque, y después Goikoetxea y Juanenea han metido un parcial de 8-0 a sus rivales. Así han remontado y se han puesto 13-9 arriba. Cuando todo parecía a favorable a los de Alorrenea, para hacerse con el primer parcial, los representantes de Petritegi han conseguido remontar el juego (13-15). Larrañaga ha hecho cuatro tantos de saque en el primer set.

El segundo juego no ha sido tan loco como el primero, pero sí igualado hasta el final. Goikoetxea y Juanenea han comenzado muy sólidos, y se han ido por delante 8-3 al descanso del segundo set. En ese tanto, además, Larrañaga ha recibido un pelotazo en la espinilla. Sin embargo, el zaguero de Petritegi ha podido seguir sin aparentes problemas en el partido. A la vuelta del descanso, Segurola y Larrañaga han igualado la contienda (9-8), pero el propio Larrañaga ha cometido una doble falta en mal momento. A continuación, Goikoetxea ha realizado un gran dos paredes y ha colocado el 13-8. Los de Petritegi no se han rendido, y han vuelto a apretar el luminoso (13-12). Segurola ha tirado un dos paredes magnífico y Larrañaga ha hecho su sexto tanto de saque. Pero los de Alorrenea han acertado algo más en el tramo final para forzar el tercer juego (15-13).

En el tercer y definitivo set, Goikoetxea y Juanenea han comenzado bien, pero los cuatro remontistas han vuelto a marcharse al descanso del desempate con el marcador apretado (4-3). Se ha notado mucha tensión dentro de la cancha. Los representantes de la sidrería Alorrenea se han adelantado 6-3, pero la pareja de Petritegi ha vuelto a apretar el juego (7-6). Al final, sin embargo, Goikoetxea y Juanenea han logrado remontar el choque (8-6).

Juanenea
18:00 - 20:00

Ezkurra-Azpiroz, segunda victoria y liderato

En el segundo partido de la jornada, Ezkurra y Azpiroz han ganado en dos sets (12-15 y 12-15) a Ansa y Zubiri. La pareja navarra ha sabido sortear a Ansa en muchas fases del encuentro y se ha llevado la victoria, así como hacerse con el liderato.

Los cuatro remontistas han jugado un primer juego intenso de gran nivel. Josetxo Ezkurra y Xabi Azpiroz han intentado en todo momento evitar a Imanol Ansa, y lo han conseguido en muchas fases de juego. La pareja de Aburuza se ha puesto 1-5 por delante en el marcador, pero seguidamente se ha producido el único empate del juego, a cinco. Cuando Ansa II ha cogido pelota la ha aprovechado perfectamente. Sin embargo, los de Aburuza han se ido por delante al descanso del juego. Los representantes de la sidrería Bereziartua no se han resignado, y han apretado a sus rivales en la recta final (12-13). Aun así, Ezkurra y Azpiroz han logrado ganar un juego igualado (12-15). Ambas parejas han ofrecido un buen ramillete de remates buenos en el primer juego.

En el segundo juego ha bajado algo el nivel y el ritmo. Al inicio del juego las parejas han empatado a uno, a tres y a cuatro. Ezkurra y Azpiroz se han ido ganando al descanso con (6-8). Los navarros, en general, han mandado en el set, y han sabido evitar a Ansa. Sin embargo, cada vez que el urnietarra ha entrado en juego, ha puesto en apuros al delantero de Doneztebe y al zaguero de Uitzi. Ansa y Zubiri se han acercado 11-12 y 12-14, pero, gracias algún error de bulto de sus contrincantes, la pareja de Aburuza se ha embolsado la victoria (12-15) y también el liderato de Erremontari. Azpiroz también ha tenido una pizca de suerte en el partido de hoy, ya que ha realizado cuatro tantos de manera involuntaria.

Xabier Azpiroz
18:00 - 20:00
Remonte Erremontari Pelota

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