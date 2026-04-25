Ezkurra eta Goikoetxea, BERRIA Txapelketako txapeldun!
Ezkurra II.a eta Goikoetxea VI.a nagusitu dira BERRIA Txapelketako finalean, Arluziaga eta Azpiroz bi setetan garaituta (15-14 eta 15-9). Goikoetxeak hirugarrenez irabazi du txapelketa.
Ezkurra II-Goikoetxea VI eta Arluziaga-Azpiroz bikoteak izango dira aurrez aurre erremonteko Berria Txapelketako finalean
Josetxo Ezkurra eta Joseba Goikoetxea Mattin Arluziaga eta Xabi Azpirozen aurka arituko dira erremonteko Berria Txapelketako finalean. Norgehiagoka zuzenean eskainiko dugu kirolakeitb.eus atarian eta ETB2 On telebista katean, larunbat honetan, 16:30etik aurrera.
Berria erremonte txapelketako finalak, larunbat honetan, EITBn
Ezkurra-Goikoetxea eta Arluziaga-Azpiroz bikoteek larunbateko hitzordu handirako materiala hautatu dute astearte honetan.
Finalerdietarako material aukeraketa egin dute
Berria Txapelketako finalerako txartelak banatuko dira larunbat honetan. Gazteak egungo izarrekin nahasten dituzte txapelketa honetan. Ezkurra II-Goikoetxea VI vs. Martxipe-Barrenetxea IV eta Arluziaga-Azpiroz vs. Segurola-Aldabe partidetarako material aukeraketa egin dute gaur.
Aimar Jabalera erremontistak tibia eta peronea hautsita ditu
Doneztebeko aurrelaria zortzi hilabeterako lesionatu da, eta, hortaz, baja izango da hurrengo txapelketetan.
Berria Txapelketa berritasunez betea dator
Zortzi bikoteak pilotari beteranoek eta gazteagoek osatuko dituzte. Esatera baterako, Aritz Juanenea buruz buruko txapeldunak Julen Deskarga izango du bidelagun eta Endika Barrenetxea Paulo Aiestaranekin arituko da. Imanol Ansa, aldiz, baja izango da. Txapelketa martxoaren 14an hasiko da eta bost jardunaldi izango ditu. Finalerdiak apirilaren 18an izango dira eta finala 25an, ETBn ikusgai.
Erremontari gehienek agerraldia egin dute "egitura baten beharra" aldarrikatzeko
Oriamendi enpresak erremontea kudeatzeari utziko ziola iragarri zuenetik, ziurgabetasuna da nagusi erremontearen etorkizunaren gainean. Eusko Jaurlaritzak bere laguntza indartzeko asmoa helarazi diela adierazi dute erremontariek, baina erremonte profesionalaren kudeaketa eramango duen "egitura baten beharra" dagoela azpimarratu dute.
Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko txapeldun laugarrenez jarraian
Imanol Ansak 24-30 garaitu du Endika Barrenetxea Banakako Kutxabank Masterseko finalean. Urnietako aurrelariak laugarren aldiz jarraian irabazi du txapela. Azken urteetako finalistek oso final lehiatua jokatu dute, baina Ansa II.a jaun eta jabe izan da 20. tantotik aurrera.
Endika Barrenetxea eta Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko finaleko protagonistak
Azken urteetan jaun eta jabe izan diren bi erremontisten arteko lehia larunbat honetan jokatuko da. ETB1ek eta eitb.eus-ek 23:00etatik aurrera eskainiko emango dute norgehiagoka.
Banakako Masters Finalerako materiala hautatu dute Barrenetxeak eta Ansak
Endika Barrenetxeak eta Imanol Ansak hitzordua dute larunbat honetan Galarretan, erremonteko Banakako Masterseko finala jokoan. Ansa izan da nagusi azken hiru edizioetan. Astearte honetan, partidarako materiala aukeratu dute.