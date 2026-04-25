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¡Ezkurra y Goikoetxea, campeones del Torneo BERRIA!

Erremontea
18:00 - 20:00
Ezkurra y Goikoetxea. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ezkurra eta Goikoetxea, BERRIA Txapelketako txapeldun!
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ezkurra II y Goikoetxea VI se han impuesto en la final del Torneo BERRIA tras derrotar a Arluziaga y Azpiroz en dos sets (15-14 y 15-9). Goikoetxea ha ganado el campeonato por tercera vez.

Remonte Pelota

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