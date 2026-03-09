Remonte
Berria Txapelketa se presenta plagado de novedades

18:00 - 20:00

Presentación de Berria Txapelketa. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Erremonteko Berria Txapelketa 2026 aurkezpena
Las ocho parejas compaginan veteranía y juventud. El campeón individual, Aritz Juanenea, tendrá como compañero de viaje a Julen Deskarga, y Endika Barrenetxea jugará junto a Paulo Aiestaran, mientras que Imanol Ansa causará baja. El campeonato comenzará el 14 de marzo y constará de cinco jornadas. Las semifinales serán el 18 de abril y la final el 25 de abril.

Remonte Pelota

