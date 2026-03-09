Berria Txapelketa se presenta plagado de novedades
Las ocho parejas compaginan veteranía y juventud. El campeón individual, Aritz Juanenea, tendrá como compañero de viaje a Julen Deskarga, y Endika Barrenetxea jugará junto a Paulo Aiestaran, mientras que Imanol Ansa causará baja. El campeonato comenzará el 14 de marzo y constará de cinco jornadas. Las semifinales serán el 18 de abril y la final el 25 de abril.
La mayoría de los remontistas comparecen para reclamar que una nueva promotora tome las riendas
En las últimas semanas se han reunido con el Gobierno Vasco, quien les ha manifestado su intención de reforzar su ayuda económica. Ahora, el caballo de batalla es la creación de una estructura para gestionar el remonte.
Imanol Ansa, campeón del Masters Kutxabank por cuarta vez consecutiva
Imanol Ansa ha derrotado 24-30 a Endika Barrenetxea en la final del Masters Kutxabank Individual. El delantero de Urnieta se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en el torneo. Los campeones de los últimos años han disputado una final muy disputada, pero a partir del tanto 20 Ansa II ha dominado el encuentro.
Endika Barrenetxea e Imanol Ansa protagonizan la gran final del Masters Kutxabank
El duelo entre los dos grandes dominadores de la especialidad en los últimos años se disputará este sábado y será ofrecido por ETB1 y eitb.eus a partir de las 23:00 horas.
Barrenetxea y Ansa apartan el material para la gran final del Masters individual
Endika Barrenetxea e Imanol Ansa tienen se han citado para este sábado en el frontón Galarreta de Hernani. Ansa ha sido el dominador de las tres últimas ediciones y otras tantas txapelas. Por su parte, el zaguero de Hernani tiene dos txapelas del Masters.
Presentan el torneo individual de remonte en Galarreta
Los ocho primeros clasificados del torneo del año pasado serán los protagonistas del campeonato individual 2026. Aldabe, Larrañaga, Jabalea, Ezkurra, Azpiroz y Ansa actuarán en la primera fase. De estos seis, uno se clasificará para la liguilla final, en la que estarán Juanenea y Barrenetxea. La final será el 28 de febrero.
Imanol Ansa y Aritz Zubiri se coronan en el Campeonato de Parejas de remonte
Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado la final del Campeonato de Parejas de remonte. La pareja de Urnieta y Goizueta ha cumplido los pronósticos, pero sufriendo mucho. El duelo se ha decidido en el set de desempate (14-15, 15-6 y 8-3).
Los remontistas han seleccionado el material para la final del Campeonato de Parejas
Los finalistas de primera y segunda categoría han estado realizando una selección de material para la final, en Galarreta. Ansa y Zubiri parten como favoritos pero, cabe destacar, que las pelotas elegidas por Ezkurra y Larrañaga son más vivas.
Larrañaga y Ezkurra jugarán la final de remonte tras ganar con autoridad a Aldabe-Azpiroz
Iban Larrañaga y Josetxo Ezkurra disputarán la gran final del Campeonato de Parejas de remonte ante Imanol Ansa y Aritz Zubiri, tras derrotar en la semifinal a Kemen Aldabe y Xabi Azpiroz en dos sets.
Las parejas Ezkurra-Larrañaga y Aldabe-Azpiroz apartan el material para la semifinal de este sábado
Ezkurra y Larrañaga han escogido cuatro pelotas vivas, buscando un partido rápido. Por el contrario, Aldabe y Azpiroz han separado material más pesado, que no salga tanto, para que haya más peloteo. Ansa y Zubiri ya esperan rival para la gran final. El duelo de Hernani será retransmitido por ETB1 a partir de las 15:15 horas.