Endika Barrenetxea e Imanol Ansa protagonizan la gran final del Masters Kutxabank

Endika Barrenetxea eta Imanol Ansa Erremonteko Kutxabank Masterseko finalistak
18:00 - 20:00
Endika Barrenetxea e Imanol Ansa. Imagen EITB Media.
Euskaraz irakurri: Endika Barrenetxea eta Imanol Ansa dira Kutxabank Masterseko finaleko protagonistak
author image

EITB

Última actualización

El duelo entre los dos grandes dominadores de la especialidad en los últimos años se disputará este sábado y será ofrecido por ETB1 y eitb.eus a partir de las 23:00 horas.

