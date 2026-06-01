Segurolak pilotakada jaso du masailean

18:00 - 20:00
Aldabe-Barrenetxea IV vs Segurola-Larrañaga partidako laugarren tantoa jokoan zela, Larrañagak pilotakada eman dio Segurolari masailean. Kolpeak zauritxo txiki bat egin dio aurrelariari, baina aldagelatik atera ostean jokatzen jarraitu du.

Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian
Endika Barrenetxea: “Gustoko pilotak aurkitu ditugu; ia denean asmatu dugu gaur”
Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian

Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
