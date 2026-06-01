Segurolak pilotakada jaso du masailean
Aldabe-Barrenetxea IV vs Segurola-Larrañaga partidako laugarren tantoa jokoan zela, Larrañagak pilotakada eman dio Segurolari masailean. Kolpeak zauritxo txiki bat egin dio aurrelariari, baina aldagelatik atera ostean jokatzen jarraitu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian
Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
Endika Barrenetxea: “Gustoko pilotak aurkitu ditugu; ia denean asmatu dugu gaur”
Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak bi setetan irabazi die Segurola-Larrañagari. Partidaren hasieran Larrañagak pilotakada eman dio Segurolari eta Endikaren ustez partida baldintzatu du horrek.
Ezkurra II: “Bagenekien tantoa aurreko koadroetan zegoela eta ez zegoela asko arriskatu beharrik”
Josetxo Ezkurra eta Xabier Azpiroz bi setetan gailendu dira Paulo Aiestaran eta Aritz Juaneneari. Lehenengoan 6-15 eta bigarrenean 8-15 amaitu dute, Azpirozek atera eta Aiestaran VII.ak huts eginda.
“Erremontari” txapelketaren 3. jardunaldiko hiru tanto onenak
Beñat Segurolak, Imanol Ansak eta Endika Barrenetxeak egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!
Ezkurra II-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteek garaipenaren saria izan dute hirugarren jardunaldian
Ezkurrak eta Azpirozek Segurola eta Larrañaga hiru jokotan (14-15, 15-2 eta 5-8) hartu dituzte mendean, neurketa oso gorabeheratsuan. Bestalde, Aldabek eta Barrenetxeak partida irauli dute, eta Ansari eta Zubiriri irabazi diete hiru jokotan ere (15-6,-7-15 eta 5-8).
Aldabe: “Ansa eta Zubiri gu baino lehenago nekatu dira eta hor egon da aldea”
Aldabek eta Barrenetxeak mendean hartu dituzte Ansa II eta Zubiri. Hiru jokotan lortu dute garaipena: 15-6, 7-15 eta 5-8. Hemen partidako azken tantoa eta urdinen adierazpenak.
Ezkurra II: “Tentsio puntu bat falta izan zaigu”
Hiru jokotan lortu du Ezkurra II-Azpiroz bikoteak Segurola-Larrañagaren aurkako garaipena (14-15,15-2 eta 5-8). Larrañagak huts eginda lortu dute garaipena, hemen azken tantoa eta garaileen hitzak.
“Erremontari” txapelketaren 2. jardunaldiko hiru tanto onenak
Imanol Ansak, Josetxo Ezkurrak eta Xabier Azpirozek egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak.
Azpiroz: “Ez gara guztiz eroso aritu, pilotak bajuak ziren eta horrek egin du partida gogorra izatea”
Ezkurra II.ak eta Azpirozek mendean hartu dituzte Ansa II.a eta Zubiri, bi jokotan (12-15 eta 12-15). Garaipen honekin, “Erremontari” txapelketako sailkapenean nagusitu dira. Ikusi azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.