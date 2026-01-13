Los ocho primeros clasificados del torneo del año pasado serán los protagonistas del campeonato individual 2026. Aldabe, Larrañaga, Jabalea, Ezkurra, Azpiroz y Ansa actuarán en la primera fase. De estos seis, uno se clasificará para la liguilla final, en la que estarán Juanenea y Barrenetxea. La final será el 28 de febrero.