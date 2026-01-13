MASTERS KUTXABANK
Presentan el torneo individual de remonte en Galarreta

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erremonteko Kutxabank Masters Txapelketa aurkeztu dute Galarretan
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

Los ocho primeros clasificados del torneo del año pasado serán los protagonistas del campeonato individual 2026. Aldabe, Larrañaga, Jabalea, Ezkurra, Azpiroz y Ansa actuarán en la primera fase. De estos seis, uno se clasificará para la liguilla final, en la que estarán Juanenea y Barrenetxea. La final será el 28 de febrero.

Remonte Pelota

