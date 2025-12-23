Erremontea
Ezkurra-Larrañaga eta Aldabe-Azpiroz bikoteek larunbateko finalerdirako materiala aukeratu dute

Erremontea material hautaketa binakako finalerdiak
18:00 - 20:00
Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Ezkurra eta Larrañaga lau pilota bizi aukeratu dituzte, partida azkar baten bila. Aitzitik, Aldabek eta Azpirozek pilota astunagoak hautatu dituzte, piloteo gehiago egon dadin. Ansa eta Zubiri, finalerako sailkatuta dagoeneko, aurkarien zain daude. Hernaniko norgehiagoka 15:15etik aurrera eskainiko du ETB1ek.

Erremontea Pilota

