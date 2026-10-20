La pareja formada por Barandika y Lekerika ha dado el primer oro de la historia a la Euskal Pilota Selekzioa, en el Mundial de Pelota Vasca. Estados Unidos se ha hecho con la segunda plaza tras la derrota de los hermanos Johan y Gorka Sorozabal ante los de Gernika, en tres juegos (9-15, 15-10 y 4-10).