GRABNI txapelketaren finalak Bilbon jokatuko dira aurten
Gaur aurkeztu dute Gipuzkoa, Errioxa, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta Iparraldeko pilotariak aurrez aurre jartzen dituen GRABNI txapelketa. Bizkaiko Esku Pilota Federazioaren 100. urteurrena dela eta, aurten finala Bizkaian jokatuko da.
Jokin Altunak ez du larunbatean jokatuko Tolosan, eta Dariok ordezkatuko du
Ezkaraiko aurrelaria Ezkurdiarekin batera arituko da, eta Jaka eta Iztueta izanen dira aurkariak, Binakako Txapelketaren finalerdietako ligaxkaren hirugarren jardunaldian. Altuna III.a eta Ezkurdia finalerako sailkatuta daude jada, eta Jakak eta Iztuetak ez daukate final hori jokatzeko aukerarik.
Jon Ander Albisuren eskuak onera egin du eta igandeko finalerdia jokatuko du
Igandeko finalerdiko material aukeraketa egin dute gaur Adarragan, Logroñon. Albisuren eskuin eskua izan da mintzagai nagusia. Ataundarrak aitortu digunez, “sentsazioak onak dira, hobera egin dit”, baina “zaila izango da %100ean iristea”.
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida finalerdiko hiru tanto onenak
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida partida jokatu zen atzo Durangon, Euskotren Winter Serieseko finalerdietako lehen partida. Erika Mugartegik eta Elaia Gogenolak egin zituzten norgehiagokako tanto onenak, gozatu!
Emakume Master Cup txapelketa jokatuko duten pilotariek kirol-arropa marka propiak eginiko jantziak izango dituzte
Markak Andrazko du izena, eta, berritasun nagusi moduan, pilotariek erabiliko duten galtzetarako patroi zehatzak dauka; Binakako Txapelketaren finalean estreinatuko dituzte, martxoaren 22an, Astelenan.
Altunaren eta Ezkurdiaren iritziz, "errespetu falta" da Nafarroa Arenan entrenatzeko aukerarik ez izatea
Laura Pausiniren kontzertua dela eta Altuna-Ezkurdiak eta klasfikatzen den bigarren bikoteak ezin izango dute Nafarroa Arenan entrenatu finala baino lehen. Hau da finalistek gaiaren inguruan duten iritzia.
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida finalerdiaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Erikak eta Fridak hiru jokotan (15-6, 8-15 eta 3-5) hartu dituzte mendean Elaia eta Eneritz Euskotren Winter Series txapelketako finalerdietan. Horrenbestez, Erikak eta Fridak finalerako txartela lortu dute.
Erikak eta Fridak finalerako txartela lortu dute, Elaiari eta Eneritzi hiru jokotan irabazita
Bikote garailea 15-6, 8-15 eta 3-5 nagusitu da txapelketako finalerdietan, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan jokatutako neurketan. Halaber, Ezkurdi Master Seriesen, Erkiagak eta Atainek lortu dute finalerako sailkatzea.
Berria Txapelketa berritasunez betea dator
Zortzi bikoteak pilotari beteranoek eta gazteagoek osatuko dituzte. Esatera baterako, Aritz Juanenea buruz buruko txapeldunak Julen Deskarga izango du bidelagun eta Endika Barrenetxea Paulo Aiestaranekin arituko da. Imanol Ansa, aldiz, baja izango da. Txapelketa martxoaren 14an hasiko da eta bost jardunaldi izango ditu. Finalerdiak apirilaren 18an izango dira eta finala 25an, ETBn ikusgai.
Altuna-Ezkurdia, lehen bikote finalista
Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdia Binakako Pilota Txapelketako finalean izango dira, asteburuan Unai Laso eta Jon Ander Albisu mendean hartu ostean.