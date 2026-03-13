Las finales de GRABNI se disputarán en Bilbao
Hoy se ha presentado el torneo GRABNI, y este año con motivo del centenario de la federación vizcaína de pelota a mano, la final se disputará en tierras vizcaínas.
Te puede interesar
Jokin Altuna no jugará el sábado en Tolosa, y será sustituido por Darío
El delantero de Ezcaray acompañará a Ezkurdia, con Jaka e Iztueta como rivales, en el partido de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Altuna III y Ezkurdia están clasficados para la final, y Jaka e Iztueta no cuentan con opciones de jugarla.
La mano de Jon Ander Albisu mejora y jugará la semifinal del domingo
Se ha realizado la selección de material para la semifinal del domingo, en el Adarraga, en Logroño. La mano derecha de Albisu ha sido el gran tema de conversación. El de Ataun ha reconocido que "las sensaciones son buenas, me ha mejorado", pero que "será difícil llegar al 100%".
Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida, los tres mejores tantos de la semifinal
Durango acogió ayer el partido Elaia-Eneritz vs Erika-Frida, primer partido de las semifinales del Euskotren Winter Series, en el que Erika Mugartegi y Elaia Gogenola hicieron los mejores tantos del encuentro.
Las pelotaris que disputan la Emakume Master Cup vestirán su propia marca de ropa deportiva
Su nombre es “Andrazko”, y cuenta, como principal novedad, el patrón específico de los nuevos pantalones que utilizarán las pelotaris; serán estrenados en la final del Campeonato de Parejas, el 22 de marzo, en el Astelena.
El último tanto de la semifinal Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida y las declaraciones de las ganadoras
Erika y Frida han ganado en tres juegos (15-6, 8-15 y 3-5) a Elaia y Eneritz en la semifinal del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Erika y Frida se han clasificado para la final.
Erika y Frida logran el pase a la final tras ganar en tres sets a Elaia y Eneritz
La pareja vencedora se ha impuesto por 15-6, 8-15 y 3-5 en la primera semifinal del campeonato disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. En el Ezkurdi Master Series, Erkiaga y Atain se han clasificado para la final.
Berria Txapelketa se presenta plagado de novedades
Las ocho parejas compaginan veteranía y juventud. El campeón individual, Aritz Juanenea, tendrá como compañero de viaje a Julen Deskarga, y Endika Barrenetxea jugará junto a Paulo Aiestaran, mientras que Imanol Ansa causará baja. El campeonato comenzará el 14 de marzo y constará de cinco jornadas. Las semifinales serán el 18 de abril y la final el 25 de abril.
¡Altuna y Ezkurdia, a la final del Parejas!
Altuna y Ezkurdia han derrotado a Laso y Albisu en la segunda jornada de la liguilla de semifinales (22-15). Con esta victoria, la pareja de Aspe se ha clasificado para la final.
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde se enfrentarán en la final del Campeonato de Parejas
Hoy se han disputado las semifinales del Campeonato de Parejas de la Emakume Master Cup en Agurain. En el primer partido, Arrizabalaga y Bergara han derrotado 22-14 a Ruiz de Infante y Mendizabal; en el segundo, Sagardui y Gaminde han derrotado 22-12 a Aldai y Arrillaga.