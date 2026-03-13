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Las finales de GRABNI se disputarán en Bilbao

Pilota
18:00 - 20:00

Foto: EiTB.

Euskaraz irakurri: GRABNIko finalak aurten Bilbon jokatuko dira
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EITB

Última actualización

Hoy se ha presentado el torneo GRABNI, y este año con motivo del centenario de la federación vizcaína de pelota a mano, la final se disputará en tierras vizcaínas.

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