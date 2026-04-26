Espinal eta Duccassou, trinketeko Binakako txapeldun!
Baionako Moderno trinketean jokatutako trinketeko Binakako finalean, Battitta Ducassouk eta Iker Espinalek mendean hartu dituzte Ziarrusta eta Ugarte (40-29). Garaipen horri esker, Espinalek bigarren urtez jarraian jantzi du Binakako txapela, eta Ducassourentzat ere Binakako bigarren txapela izan da.
Ezkurra eta Goikoetxea, Berria Txapelketako txapeldun
Ezkurra II.a eta Goikoetxea VI.a nagusitu dira Berria Txapelketako finalean, Arluziaga eta Azpiroz bi setetan garaituta (15-14 eta 15-9). Goikoetxeak hirugarrenez irabazi du txapelketa.
2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Artolak markagailua irauli eta Peña mendean hartu du (22-19)
Iñaki Artola larri ibili bada ere, partida irauli eta Jon Ander Peña garaitu du Buruz Buruko final-laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldian (22-19). Garaipen horri esker, Artolak azken jardunaldian jokatuko du Zabalaren aurka; Peñak, berriz, oso zaila du aurrera egitea.
Donibane Lohizuneko All Starraren finalak erabakita geratu dira
Donibane Lohizuneko All Starraren emakumezkoen kinielan, Erika eta Maialen sailkatu dira lehen postuan, eta Helena eta Oaia izango dituzte aurkari finalean. Gizonezkoetan, berriz, Tambourindeguy-Oyhenard eta Urreisti-Basque bikoteak izango dira nor baino nor gehiago.
Ezkurra II-Goikoetxea VI eta Arluziaga-Azpiroz bikoteak izango dira aurrez aurre erremonteko Berria Txapelketako finalean
Josetxo Ezkurra eta Joseba Goikoetxea Mattin Arluziaga eta Xabi Azpirozen aurka arituko dira erremonteko Berria Txapelketako finalean. Norgehiagoka zuzenean eskainiko dugu kirolakeitb.eus atarian eta ETB2 On telebista katean, larunbat honetan, 16:30etik aurrera.
Bixente-Atain eta Erkiaga-Gorka, eta Pape-Lizardi eta Laugie-Mercadie, Donibane Lohizuneko All Starreko finalera
Astearteko kinieletan, bikote onenak izan ziren, eta, horrenbestez, finaletarako txartelak eskuratu dituzte; horiek datorren asteartean jokatuko dituzte, hilaren 28an.
Hego Euskal Herriko hiru pilotari trinketeko Binakako finalean, Historian lehenengoz
Igande honetan, apirilaren 26an, jokatuko da finala Baionako Moderno trinketean. Espinal nafarra eta Ducassou lapurtarra faborito dira Ziarrusta eta Ugarte bizkaitarren aurrean. Finala zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB2 ONen eta eitbkirolak.eus-en.
Laso nagusi izan da Jakaren aurka (8-22)
Unai Lasok erraz garaitu du Erik Jaka Ogetan jokatutako Buruz Buruko final-laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldian (8-22). Garaipen horri esker, bi aste barru Darioren aurka jokatuko du, eta finalerdietarako txartela izango dute jokoan.
Peña oso haserre: “Epaile batzuek ez dute merezi dauden tokian egotea"
Jon Ander peñaren adierazpenak Javi Zabalaren aurka galdu ostean (17-22). Partidan zehar, epaileek bi atxiki adierazi dizkiote: bata 10-10ekoan eta bestea 17-13koan.