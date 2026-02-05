Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskal pilota egokituko EITB Saria Txapelketaren edizio berria aurkeztu dute

Pilota egokitua.
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Berrikuntza izango du txapelketak: hiru ireki, hiru lurralde, eta lurralde horietako pilotariak kantxan. Zirkuitua herri hauetan izango da: Lasarte eta Zumarraga, Gipuzkoan, Mallabia eta Basauri, Bizkaian, eta Laudio eta Amurrio, Araban. Lehia hilaren 22an hasiko da.  

Pala Esku-pilota Emakume kirolariak Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X