Presentada una nueva edición del circuito de pelota adaptada, que está patrocinado por EITB
Habrá un abierto en Álava, otro en Gipuzkoa y otro en Bizkaia; concretamente, en Llodio y Amurrio, en Lasarte-Oria y Zumarraga y en Mllabia y Basauri. La competición da comienzo el día 22.
Te puede interesar
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia y Johan Sorozabal.
Altuna y Ezkurdia dan un gran paso tras derrotar a Peña e Imaz (22-15)
Altuna y Ezkurdia han sumado su quinto punto en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas tras derrotar a Peña e Imaz (22-15). Esta victoria les ha permitido dar un paso de gigante hacia los play-off, mientras que los azules se quedan con cuatro victorias.
Zabala y Martija vencen a Larrazabal y Mariezkurrena II (22-21)
Zabala y Martija han ganado a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón Uranzu de Irún. Zabala no ha salido con buen sabor de boca, según ha contado es un frontón irregular y complicado. Sin embargo, los de rojo han salido satisfechos con resultado.
Peña II entra por Artola y Laso reaparece el fin de semana
La duodécima jornada del Campeonato de Parejas llega marcada por sustituciones obligadas y regresos esperados, con movimientos destacados tanto en Primera como en Serie B.
Jon Ander Albisu sobre el Campeonato de Parejas: "Estoy disfrutando en la cancha"
Jon Ander Albisu está realizando un buen Campeonato de Parejas junto al delantero Unai Laso. Con los resultados a favor, a Albisu ya le ronda por la mente la idea de conseguir la txapela, pero aún le queda mucho camino por delante. Hemos estado con él en Ataun, su pueblo natal.
Los tres mejores tantos de la 4ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia y Xabi Barandika.
La lesión de Barandika obligará muy probablemente a aplazar la final del Eusko Label Winter Series
El puntista de Gernika recibió, el lunes, un fuerte pelotazo en el partido de la cuarta jornada de la liguilla semifinal; como consecuencia de ello, sufre una rotura en olecranon, y en las próximas horas o en los siguientes días decidirán si es operado.
Larrazabal y Mariezkurrena logran un valioso punto venciendo a Etxeberria y Rezusta (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han sumado su sexta victoria en la jornada 11 del Campeonato por Parejas al derrotar a Etxeberria y Rezusta por 16-22, mientras que estos últimos tendrán muy difícil avanzar en la competición.
El oiartzuarra Unax Landa debuta el domingo en el Madalensoro, con Baiko: “Es un sueño, muy contento con que sea en el pueblo”
El zaguero, de 20 años, jugará con Agirre, ante la pareja formada por Bakaikoa y Morgaetxebarria. Su debut ha llenado de ilusión a la afición de su localidad natal.