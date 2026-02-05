Presentación
Presentada una nueva edición del circuito de pelota adaptada, que está patrocinado por EITB

Pilota egokitua.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal pilota egokituko EITB Saria Txapelketaren edizio berria aurkeztu dute
J. E. R. | EITB

Habrá un abierto en Álava, otro en Gipuzkoa y otro en Bizkaia; concretamente, en Llodio y Amurrio, en Lasarte-Oria y Zumarraga y en Mllabia y Basauri. La competición da comienzo el día 22.

Pala Pelota a mano Mujeres deportistas Pelota

