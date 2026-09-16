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Onditz Iturbe e Ibai Larrea conquistan la Axari Trail de Idiazabal

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Axari-Trail-2026-Idiazabal-Mikel-Garmendiaren-oroimenez
18:00 - 20:00

Axari Trail. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Onditz Iturbek eta Ibai Larreak irabazi dute Idiazabalgo 2026ko Axari Traila
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Última actualización

En la edición de este año han participado 400 atletas con un tiempo inmejorable. En categoría femenina, la corredora de Igorre, Onditz Iturbe, cosechó su segunda victoria en Idiazabal. En categoría masculina, victoria y récord para el antzuolarra Ibai Larrea, que ofreció un auténtico recital.

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