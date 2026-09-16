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Onditz Iturbe e Ibai Larrea conquistan la Axari Trail de Idiazabal
En la edición de este año han participado 400 atletas con un tiempo inmejorable. En categoría femenina, la corredora de Igorre, Onditz Iturbe, cosechó su segunda victoria en Idiazabal. En categoría masculina, victoria y récord para el antzuolarra Ibai Larrea, que ofreció un auténtico recital.
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