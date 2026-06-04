“Tras Zegama, necesitaba entender qué había estado intentando decir mi cuerpo durante semanas”, ha explicado el de Sabadell en una extensa nota escrita en inglés publicada en sus redes sociales. “Hidropesía moderada. Rotura horizontal en el cuerno anterior del menisco lateral con edema marcado en la almohadilla grasa de Hoffa adyacente. Daño cartilaginoso en la zona central de la rótula con edema de médula ósea adyacente”, es lo que reza el resultado de la resonancia.

“Leer estas líneas en el informe de la resonancia magnética al día siguiente de la carrera de Zegama me dio una explicación más precisa de algo que llevaba semanas sintiendo”, ha reconocido el catalán.

“Durante la preparación para la carrera, había estado controlando el dolor en la rodilla izquierda, haciendo fisioterapia en casa e intentando entrenar lo mejor posible. Es una rutina habitual; desde mi accidente y cirugía en 2006, mi pierna izquierda ha sido una compañera constante de dolor”, ha agregado.