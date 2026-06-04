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Kilian Jornet completó la Zegama-Aizkorri con el menisco roto

El corredor catalán terminó en el puesto 42. “Tras Zegama, necesitaba entender qué había estado intentando decir mi cuerpo durante semanas”, ha explicado el de Sabadell en una extensa nota.
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El corredor catalán Kilian Jornet y su maltrecha rodilla izquierda. Imagen: kilianjornet.substack.com
Euskaraz irakurri: Kilian Jornetek ezker belauneko meniskoa hautsita bukatu zuen Zegama-Aizkorri lasterketa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Kilian Jornet corrió la última edición de la Zegama-Aizkorri con el menisco de su rodilla izquierda roto. El corredor catalán terminó en el puesto 42. En las últimas horas se ha hecho una resonancia y en la misma se le ha detectado la lesión.

“Tras Zegama, necesitaba entender qué había estado intentando decir mi cuerpo durante semanas”, ha explicado el de Sabadell en una extensa nota escrita en inglés publicada en sus redes sociales. “Hidropesía moderada. Rotura horizontal en el cuerno anterior del menisco lateral con edema marcado en la almohadilla grasa de Hoffa adyacente. Daño cartilaginoso en la zona central de la rótula con edema de médula ósea adyacente”, es lo que reza el resultado de la resonancia.

“Leer estas líneas en el informe de la resonancia magnética al día siguiente de la carrera de Zegama me dio una explicación más precisa de algo que llevaba semanas sintiendo”, ha reconocido el catalán.

“Durante la preparación para la carrera, había estado controlando el dolor en la rodilla izquierda, haciendo fisioterapia en casa e intentando entrenar lo mejor posible. Es una rutina habitual; desde mi accidente y cirugía en 2006, mi pierna izquierda ha sido una compañera constante de dolor”, ha agregado.

Kilian Jornet

El dolor que siento ahora me resulta familiar. Llevo lidiando con él los últimos tres años

“El dolor que siento ahora me resulta familiar. Llevo lidiando con él los últimos tres años, probablemente desde la primera rotura de menisco”, ha confesado. El mismo dolor apareció durante su preparación para Chianti y Western States el año pasado. “Como había aprendido a controlarlo, no me preocupé demasiado”, ha apostillado.

Después de Western States, el dolor casi desapareció cuando volvió a entrenar en la montaña, pero reapareció hace unos meses cuando comenzó a correr más rápido y en terreno llano.

“En Zegama, incluso cuando el dolor me impedía seguir corriendo a máxima intensidad, pude continuar a un ritmo más tranquilo, disfrutar del público y sentir la energía de la carrera. Durante la carrera, pasé mucho tiempo agradeciendo en silencio todo el apoyo que he recibido allí a lo largo de los años”, ha recordado Jornet.

El barcelonés cree que “las lesiones son parte de la vida de un atleta, y aprender a controlar el dolor también es fundamental para el rendimiento”. “El próximo objetivo es claro: estaré en la línea de salida de Western States, con una preparación diferente, pero con la misma curiosidad por ver de lo que es capaz mi cuerpo”, ha concluido.

Carreras de montaña Deportes de montaña Zegama-Aizkorri Kilian Jornet

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