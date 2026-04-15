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Malen Osa deja temporalmente las competiciones

La corredora oñatiarra, según el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, quiere tomarse un tiempo para analizar el origen de los problemas que está teniendo en las últimas carreras y recuperarse.

MALEN OSA MENDI KORRIKALARIA
Imagen de archivo de Malen Osa
Euskaraz irakurri: Malen Osak lasterketak utziko ditu, aldi baterako
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KIROLAK EITB

Última actualización

La corredora de montaña oñatiarra Malen Osa ha anunciado su retirada de la competición por una temporada. En una nota publicada en su cuenta de Instagram, ha explicado que quiere reflexionar sobre los problemas físicos y mentales sufridos en las últimas carreras para volver plenamente recuperada.

Según ha detallado, tuvo que retirarse de la prueba Calamorro Skyrace de Benalmádena el pasado sábado, cuando llevaba pocos kilómetros, al notar las piernas agotadas. 

Aunque intento continuar, finalmente abandonó. Tras este contratiempo, dice sentirse "perdida", y con "muchas preguntas y pocas respuestas".

Por último, ha manifestado su intención de volver "más fuerte" tras el descanso, cuando esté mentalmente preparada. 

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