Malen Osa deja temporalmente las competiciones

La corredora de montaña oñatiarra Malen Osa ha anunciado su retirada de la competición por una temporada. En una nota publicada en su cuenta de Instagram, ha explicado que quiere reflexionar sobre los problemas físicos y mentales sufridos en las últimas carreras para volver plenamente recuperada.

Según ha detallado, tuvo que retirarse de la prueba Calamorro Skyrace de Benalmádena el pasado sábado, cuando llevaba pocos kilómetros, al notar las piernas agotadas.

Aunque intento continuar, finalmente abandonó. Tras este contratiempo, dice sentirse "perdida", y con "muchas preguntas y pocas respuestas".

Por último, ha manifestado su intención de volver "más fuerte" tras el descanso, cuando esté mentalmente preparada.