La décima edición de la carrera de montaña Udalatx-Arrasate, en directo en ETB4 y kirolakeitb.eus

Arrasate-Udalatx 2026 lasterketaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Udalatx-Arrasate mendi lasterketaren hamargarren edizioa, zuzenean ETB4n eta kirolakeitb.eus atarian
La carrera de montaña Udalatx-Arrasate celebra su décima edición este 2026. La prueba, de 22 kilómetros y 1450 metros de desnivel positivo, se podrá seguir en directo en ETB4 y también por streaming, en kirolakeitb.eus. 

Carreras de montaña

