La Fórmula 1 regresará a África con un Gran Premio en Ruanda a partir de 2030
La Fórmula 1 ha anunciado este martes un acuerdo de 10 años de duración por el que se disputará el Gran Premio de África a partir de 2030 en un nuevo circuito en Ruanda, por lo que el 'Gran Circo' regresará a África 37 años después.
Sin fecha fija para el estreno
La primera carrera en el país tendrá lugar una vez que se haya completado un nuevo circuito construido expresamente para este fin en Bugesera, en Ruanda, lo que se espera que ocurra a principios de la próxima década, según ha informado la F1.
¿Dónde estará situado el circuito?
Situado a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, y junto al nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad, el circuito se diseñará para integrarse "en armonía" con el paisaje natural, aprovechando los desniveles del terreno para crear una experiencia de carrera "única y exigente".
Para la F1, África representa "una de las oportunidades de crecimiento más prometedoras para este deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya lo siguen en todo el continente, y casi el 60% de los aficionados en los principales mercados del África subsahariana menores de 35 años".
Para el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, ha confesado que este es "un momento histórico". "Con la incorporación de Ruanda al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato del Mundo más que nunca a los aficionados de todo el mundo", ha celebrado.
Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, también ha resaltado que el regreso del Campeonato del Mundo a África es "un paso importante". Finalmente, Paul Kagame, presidente de la República de Ruanda, se ha mostrado orgulloso de acoger el GP y "de compartir este momento con más de 100 millones de aficionados de toda África, muchos de ellos jóvenes que merecen ver este deporte en su propio país y verse reflejados en él: como ingenieros, técnicos, emprendedores y, algún día, pilotos".
Acuerdos deportivos polémicos
En el marco de una estrategia de visibilidad internacional a través del deporte, Ruanda ha sellado en los últimos años contratos tanto con clubes de fútbol como Arsenal, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid y Bayern de Múnich, como con la NBA.
Sin embargo, el Arsenal y el Múnich anunciaron en 2025 que pondrían fin a sus patrocinios, decisiones vistas como resultado de las presiones internacionales por la represión y las violaciones de derechos humanos de las que se acusa a Ruanda, así como su apoyo a los rebeldes del este de la vecina República Democrática del Congo (RDC).
Desde su llegada al poder en el año 2000, Kagame, de 68 años, ha conseguido reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio de 1994. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos del Gobierno.