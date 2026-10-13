La Fórmula 1 regresará a África con un Gran Premio en Ruanda a partir de 2030

Situado a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, y junto al nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad, el circuito se diseñará para integrarse "en armonía" con el paisaje natural, aprovechando los desniveles del terreno para crear una experiencia de carrera "única y exigente".

Para la F1, África representa "una de las oportunidades de crecimiento más prometedoras para este deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya lo siguen en todo el continente, y casi el 60% de los aficionados en los principales mercados del África subsahariana menores de 35 años".

Para el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, ha confesado que este es "un momento histórico". "Con la incorporación de Ruanda al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato del Mundo más que nunca a los aficionados de todo el mundo", ha celebrado.

Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, también ha resaltado que el regreso del Campeonato del Mundo a África es "un paso importante". Finalmente, Paul Kagame, presidente de la República de Ruanda, se ha mostrado orgulloso de acoger el GP y "de compartir este momento con más de 100 millones de aficionados de toda África, muchos de ellos jóvenes que merecen ver este deporte en su propio país y verse reflejados en él: como ingenieros, técnicos, emprendedores y, algún día, pilotos".