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Carlos Alcarazek bere tronua defendatuko du Estatu Batuetako Irekian

Murtziako tenislaria kantxetara itzuliko da New Yorken, eskuin eskumuturrean izan duen lesioa gainditu ostean.
Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open después de ganar la final de la edición del 2025.

Carlos Alcaraz Estatu Batuetako Irekiaren garaikurrarekin, 2025eko edizioko finala irabazi ondoren. Argazkia: Europa Press.

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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Carlos Alcarazek ostegun honetan iragarri duenez, Estatu Batuetako Irekian egongo da, denboraldiko azken 'Grand Slamean'. Bertan titulua defendatzen du, lau hilabetez jokatu gabe egon eta gero.

"Here we go (Orain goaz)", idatzi du murtziarrak bere sare sozialetan, Estatu Batuetako Irekiaren logotipoarekin. El Palmarkoak berretsi egin du bere itzulera New Yorken abuztuaren 30etik irailaren 13ra jokatuko den hitzordurako.

El Palmarreko tenislariak Australiako Irekia, bere zazpigarren 'Grand Slama', eta Dohako torneoa irabazi zituen 2026ko hasieran, eta orain bere US Openeko tronua defendatzeko bueltatuko da kantxetara. Tenislari espainiarrak Flushing Meadowsen irabazi zuen bere lehen 'handia' 2022an, eta munduko rankingaren gailurrera iritsi zen lehen aldiz garaipen horrekin.

Roland Garros eta Wimbledon bezalako bi 'handi' galdu ondoren, Alcarazek zapore onarekin amaitu nahi du 2026a.

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