Maialen Chourraut, tercera en la general del K1

La triple medallista olímpica Maialen Chourraut ha cerrado la Copa del Mundo de Kayak K1 en tercera posición, tras la última prueba del circuito disputada este viernes en La Seu d’Urgell. La australiana Jessica Fox ha sido la vencedora.

Chourraut ha firmado un tiempo de 99,36 segundos en la final, en la que ha terminado sexta después de tocar con un hombro la última puerta del recorrido, una penalización que le ha impedido mejorar su registro.

La palista vasca ha completado una destacada temporada en la Copa del Mundo de K1, en la que ha sumado 227 puntos para situarse tercera en la clasificación general.

La victoria en la prueba femenina ha sido para Jessica Fox, que ha completado una bajada limpia en 93,77 segundos. La francesa Camille Prigent ha sido segunda con 94,49 y la andorrana Mònica Dòria completó el podio con 96,44.

En categoría masculina, Pau Echaniz ha terminado noveno con un registro de 88,65 segundos.