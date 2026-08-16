Solaun se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia rítmica
La selección española de gimnasia rítmica en la que compite Salma Solaun cerró este domingo su participación en los Mundiales de Fráncfort con la conquista de la medalla de plata en la final del ejercicio mixto con una puntuación de 29,050 puntos, en una prueba en la que Brasil se alzó con la medalla de oro (29,450) y Bulgaria con el bronce (28,750).
El conjunto español, dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz, firmó una rutina de mambo de gran dinamismo y expresividad. Pese a tener que resolver pequeños desajustes en las recepciones intermedias, las gimnastas salvaron todas las dificultades con solvencia para alcanzar los 29,050 puntos que les aseguraron el segundo cajón del podio.
El oro mundial del ejercicio mixto fue para el conjunto de Brasil, que completó una actuación impecable al ritmo de Lady Gaga. Con una rutina limpia, sin caídas y de alta concentración, las brasileñas obtuvieron una valoración de 29,450 puntos que les otorgaron el oro, mientras que Bulgaria se adjudicó el bronce (28,750) tras completar su mejor pase de la temporada, sin desplazamientos en las recogidas.
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