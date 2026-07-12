El palista donostiarra Pau Echaniz ha sufrido el robo de la medalla olímpica de bronce que ganó en los Juegos de 2024.. El suceso se produjo hace unos días, cuando el autor o autores del robo abrieron por la fuerza el coche del deportista y se llevaron la medalla que estaba escondida debajo de uno de los asientos.

Etxaaniz ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza y también ha publicado en sus redes sociales un mensaje solicitando que le devuelvan el preciado metal: “Hola, este es un mensaje para quien hace una semana entró en mi coche y me robó mi medalla olímpica. Porfi, devuélvemela es la única que tengo, gracias".

La Real Federación Española de Piragüismo ha lamentado lo ocurrido, se ha solidarizado con el deportista y ha confiado en que pueda recuperar su medalla.

El podio que consiguió Pau Echaniz en 2024 fue el primero de un palista vasco masculino en esta especialidad, además de su mejor resultado deportivo hasta la fecha.