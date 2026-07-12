Roban la medalla olímpica de Pau Etxaniz
El suceso se produjo hace unos días cuando el autor o autores del robo abrieron el coche del deportista y se llevaron la medalla que estaba oculta debajo de uno de los asientos.
El palista donostiarra Pau Echaniz ha sufrido el robo de la medalla olímpica de bronce que ganó en los Juegos de 2024.. El suceso se produjo hace unos días, cuando el autor o autores del robo abrieron por la fuerza el coche del deportista y se llevaron la medalla que estaba escondida debajo de uno de los asientos.
Etxaaniz ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza y también ha publicado en sus redes sociales un mensaje solicitando que le devuelvan el preciado metal: “Hola, este es un mensaje para quien hace una semana entró en mi coche y me robó mi medalla olímpica. Porfi, devuélvemela es la única que tengo, gracias".
La Real Federación Española de Piragüismo ha lamentado lo ocurrido, se ha solidarizado con el deportista y ha confiado en que pueda recuperar su medalla.
El podio que consiguió Pau Echaniz en 2024 fue el primero de un palista vasco masculino en esta especialidad, además de su mejor resultado deportivo hasta la fecha.
Te puede interesar
Linda Noskova no da opción a Muchova y se corona en Wimbledon
Noskova se ha erigido en la campeona más joven de Wimbledon desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011 y la tercera checa en coronarse en los cuatro últimos años.
Carlota Ciganda no pasa el corte en el Amundi Evian Championship
Tras una segunda jornada en la que ha acabado con 75 golpes, y un total de 147, no ha podido mejorar el juego de la primera jornada.
Carlota Ciganda, lejos de los puestos de cabeza en la jornada inaugural del Aumundi Evian Championship
La navarra ha completado la jornada con 72 golpes (+1) y ha finalizado en el puesto 69. La japonesa Aki Iwai lidera en solitario con una ronda perfecta de 63 golpes (-8), segunda es la francesa Perrine Delacour con 65 golpes (-6), uno menos que la tercera clasificada, la coreana Hee Im Jin, que tiene 66 (-5).
Octava expedición de los hermanos Pou a la Cordillera Blanca de los Andes
La aventura no ha comenzado con buen pie, ya que Eneko, el mayor de los Pou, ha estado 15 días enfermo en cama con una bronquitis. Una vez recuperado, los Pou han hecho cima en el Ichic Ulta de 5350 metros de altura y han dado por finalizada la fase de aclimatación.
El Ironman de Vitoria-Gasteiz reunirá a cerca de 3000 atletas este domingo en la capital alavesa
El palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz ha acogido esta mañana la presentación. La prueba comenzará el domingo a las 07:00 horas en el pantano de Uribarri con final en la Plaza Nueva. La prueba que está confirmada para cuatro años más, y está catalogada como una de las mejores del mundo.
Clara Azurmendi, operada del ligamento cruzado anterior
La jugadora donostiarra de bádminton se lesionó el primer día de competición del US Open celebrado el pasado mes de junio en la Universidad Estatal de California.
El COI levanta temporalmente la suspensión al Comité Olímpico Ruso
La medida estaba en vigor desde octubre de 2023 y derivaba de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.
Egoitz Bijueska conquista su primer oro en los X Games y sigue haciendo historia
El bilbaíno de 15 años se ha proclamado campeón en la prueba de Skateboard Park Masculino de los X Games Chiba 2026 tras superar a Tom Schaar y Keegan Palmer. El triunfo confirma una temporada excepcional, en la que también se coronó campeón del mundo.
Emma Hunt, récord de escalada de velocidad al bajar por primera vez de seis segundos
La estadounidense ha logrado batir la marca de 6.03 que poseía la campeona olímpica Aleksandra Miroslaw.