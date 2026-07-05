Egoitz Bijueska conquista su primer oro en los X Games y sigue haciendo historia
Egoitz Bijueska, de tan solo 15 años, ha conquistado la medalla de oro en la modalidad de Skateboard Park Masculino de los X Games Chiba 2026, logrando así su primera victoria en la competición.
El bilbaíno se ha impuesto en la final con una puntuación de 92,16, por delante del estadounidense Tom Schaar, segundo con 91,33, y del australiano Keegan Palmer, tercero con 91,00.
El oro llega apenas una semana después de su debut en los X Games, donde ya sorprendió con una medalla de plata en Sacramento. Con estos dos podios consecutivos, el joven vizcaíno se consolida como el único skater del estado español que ha subido al podio en la historia de los X Games y confirma el excelente momento de forma que atraviesa tras proclamarse campeón del mundo el pasado mes de marzo.
Egoitz no consiguió en las Olympics Qualifying Series el billete para disputar los Juegos de París, pero todo hace indicar que será una de las estrellas en la próxima cita olímpica que se celebrará en Los Ángeles y para la que las pruebas puntuables ya han comenzado.
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