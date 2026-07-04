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Emma Huntek abiadura eskaladako errekorra hautsi du, lehen aldiz sei segundotik jaitsita

Estatubatuarrak Aleksandra Miroslaw txapeldun olinpikoak zuen 6.03ko marka hautsi du.
Emma Hunt
Emma Hunt. Argazkia: @Eurosport
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Emma Hunt estatubatuarrak abiadura eskaladako munduko errekorra hautsi du larunbat honetan, 5 minutu eta 99 segundoko denborarekin. Hori dela eta, sei segundotik jaitsi den lehen emakumea izan da hamabost metroko horman.

Hunt, 23 urtekoa eta nazioarteko federazioaren (World Climbing) sailkapeneko bosgarrena, Aleksandra Miroslaw txapeldun olinpikoak zuen 6.03ko marka hautsi du Krakovian (Polonia) jokatzen ari den Munduko Kopako final-laurdenetako kanporaketan.

Miroslaw, munduko sailkapeneko liderra eta 2024ko Parisen abiadura eskaladako lehen txapeldun olinpikoa izan zena, azken hamar munduko errekorrak lortuta zituen, azkena, 6.03ko denborakoa, 2025eko irailean.

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