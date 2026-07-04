Emma Hunt, récord de escalada de velocidad al bajar por primera vez de seis segundos

La estadounidense Emma Hunt ha pulverizado este sábado el récord mundial de escalada de velocidad con un tiempo de 5.99, lo que la ha covertido en la primera mujer en bajar de los seis segundos en el muro de quince metros.



Hunt, de 23 años y número cinco del 'ranking' de la federación internacional (World Climbing), ha logrado batir la marca de 6.03 que poseía la campeona olímpica Aleksandra Miroslaw en la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo que se celebra en Cracovia (Polonia).



Miroslaw, líder de la clasificación mundial y que en París 2024 se convirtió en la primera campeona olímpica de escalada de velocidad, había logrado los últimos diez récords mundiales, el último, 6.03, en septiembre de 2025.