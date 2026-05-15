Jon Rahm comienza el PGA Championship con uno bajo par, a dos golpes de los líderes

Jon Rahm ha comenzado el PGA Championship de 2026, en Estados Unidos, con un golpe bajo el par del campo en la primera jornada de la competición, este jueves. En concreto, en el segundo gran campeonato de la temporada, el golfista vasco ha entregado, en el primer día, una tarjeta de 69 golpes, dos más que los que han necesitado los siete hombres que encabezan la clasificación para completar el recorrido.

Los golfistas que se hallan en el primer puesto son el estadounidense Scottie Scheffler, el australiano Min Woo Lee, los alemanes Martin Kaymer y Stephan Jäger, el sudafricano Aldrich Potgieter, el japonés Ryo Hisatsune y el estadounidense Alex Smalley. Todos han logrado un -3 en el día en que ha comenzado el PGA Championship de 2026.

En su recorrido, Jon Rahm ha ido de menos a más. No ha brillado en los diez primeros hoyos, pero ha reaccionado en el undécimo, con un espectacular “eagle”. En el último hoyo, ha sumado un “birdie” que le ha permitido completar la ronda bajo el par del campo.

"A principios de semana, se comentaba que el torneo se ganaría con entre 15 y 20 bajo par. Creo que ese comentario llegó a alguien de la PGA, y han hecho algo al respecto", ha bromeado el de Barrika, en rueda de prensa, analizados los resultados que se han registrado.

El viernes, se disputa la segunda jornada de este PGA Championship.