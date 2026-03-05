MUNDUKO ARDI-MOZTAILE TXAPELKETA
Euskal Herria ardi moztaileen eta artilarien Munduko Kontseiluan sartu da

Golden Shears and Woolhandling World Championship-ean parte hartu duen Euskal Herriko ardi moztaile eta artilarien selekzioak une historikoa bizi du. Bertan, munduko elitearekin lehiatzeaz gain, bere nazioarteko proiekzioa indartzen duen aitorpen instituzionala lortu du.
Joseba Attard eta Ipar Arrinda
Joseba Attard eta Ipar Arrinda, Mastertoneko txapelketan. Irudia: Euskal Moztaileak
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko selekzioa Munduko Golden Shears and Woolhandling World Championship txapelketan parte hartzen ari da egunotan. Txapelketa hori Mastertonen (Zeelanda Berria) egiten ari da, sektoreko hitzordu ospetsuenetako batean. Munduko profesionalik onenetako batzuekin batera lehiatzen ari dira bertan, exijentzia tekniko eta lehiakor handiko testuinguru batean, eta hori “sekulako” esperientzia izaten ari da euskal ordezkaritzarentzat.

Txapelketan une oso garrantzitsu bat bizi izan du taldeak: Euskal Herria Munduko Kontseiluko kide berri izendatu dute ofizialki. Erakundeen errekonozimendu hori urrats garrantzitsua da nazioartean duen presentzia sendotzeko, eta ateak irekitzen dizkio etorkizunean horrelako lehiaketetan parte hartzeari. Esperientzia "ahaztezina" izaten ari da eta selekzioko kideek adierazi dutenez, “Izugarria maila, exijentzia, giroa, harremana, lehia eta entrenamenduak. Euskal Herriak nazioarteko eszenatoki handienean egotea merezi duela erakusten ari gara”.

Taldeko kideek, gainera, lortutako lorpenaren izaera kolektiboa nabarmendu nahi izan dute. “Lorpen hau ez da Zeelanda Berrian gaudenena soilik. Proiektu honetan sinesten duten bidelagun guztiena da. Euskal Herrian dauden moztaile eta artilari guztiena, modu batera edo bestera babesten gaituzten erakunde, enpresa zein pertsonena, tradizioa bizirik mantentzen duten eta diskrezioz baina profesionaltasun handiz lanean jarraitzen duen lehen sektore osoarena. Hau zuen guztiona da eta zuekin batera bidea marrazten jarraitu nahi dugu”, aldarrikatu dute selekziokoek.

Bihar hasiko da Euskal Herriko ardi moztaile eta artilarien selekzioaren ibilbidea Munduko Txapelketan
Joseba Attard: “Guretzat ohorea da lehen aldiz ardi-moztaileen munduko txapelketan Euskal Herria ordezkatzea”
