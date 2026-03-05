Euskal Herria ardi moztaileen eta artilarien Munduko Kontseiluan sartu da
Euskal Herriko selekzioa Munduko Golden Shears and Woolhandling World Championship txapelketan parte hartzen ari da egunotan. Txapelketa hori Mastertonen (Zeelanda Berria) egiten ari da, sektoreko hitzordu ospetsuenetako batean. Munduko profesionalik onenetako batzuekin batera lehiatzen ari dira bertan, exijentzia tekniko eta lehiakor handiko testuinguru batean, eta hori “sekulako” esperientzia izaten ari da euskal ordezkaritzarentzat.
Txapelketan une oso garrantzitsu bat bizi izan du taldeak: Euskal Herria Munduko Kontseiluko kide berri izendatu dute ofizialki. Erakundeen errekonozimendu hori urrats garrantzitsua da nazioartean duen presentzia sendotzeko, eta ateak irekitzen dizkio etorkizunean horrelako lehiaketetan parte hartzeari. Esperientzia "ahaztezina" izaten ari da eta selekzioko kideek adierazi dutenez, “Izugarria maila, exijentzia, giroa, harremana, lehia eta entrenamenduak. Euskal Herriak nazioarteko eszenatoki handienean egotea merezi duela erakusten ari gara”.
Taldeko kideek, gainera, lortutako lorpenaren izaera kolektiboa nabarmendu nahi izan dute. “Lorpen hau ez da Zeelanda Berrian gaudenena soilik. Proiektu honetan sinesten duten bidelagun guztiena da. Euskal Herrian dauden moztaile eta artilari guztiena, modu batera edo bestera babesten gaituzten erakunde, enpresa zein pertsonena, tradizioa bizirik mantentzen duten eta diskrezioz baina profesionaltasun handiz lanean jarraitzen duen lehen sektore osoarena. Hau zuen guztiona da eta zuekin batera bidea marrazten jarraitu nahi dugu”, aldarrikatu dute selekziokoek.
Joseba Attard: “Guretzat ohorea da lehen aldiz ardi-moztaileen munduko txapelketan Euskal Herria ordezkatzea”
Euskal Herriko ardi-moztaile eta artilarien selekzioak lehen aldiz parte hartuko du disziplina honen Munduko Txapelketan. Badira bi aste parte hartzaileak Zeelanda Berrira praktikatzera joan zirenetik. Gaur egin diete ongi etorri ekitaldia eta Joseba Attard taldeburuak bertatik azaldu dizkigu beraien egonaldiaren eta txapelketaren nondik norakoak.
Bihar hasiko da ardi-moztaile eta artilarien Munduko Txapelketa Zeelanda Berrian
Euskal Selekzioa munduko txapelketarik garrantzitsuenean lehiatuko den lehen aldia izango da. Zeelanda Berrian hainbat astez buru-belarri prestatu ondoren, taldeak ilusioz eta anbizioz ekingo dio hitzorduari.
Rahmen adierazpenak, DP World Tourraren aurka, isunen ituna dela eta: "Xantaia egiten ari zaizkigu"
Euskal golflariak uko egin zion ezarritako zigorrak ordaintzeari, eta errekurtsoa aurkeztu zuen.
Oier Ibarretxe boxeolariak, Parisen olinpikoa bera, Bilbon eginen du debuta profesional mailan
Oier Ibarretxek, 2024ko Parisko Jokoetan olinpikoa eta amateur mailan sei aldiz Espainako txapelduna bera, hurrengo martxoaren 14an eginen du debuta profesional mailan, Bilboko Casilla pabilioian, Bassam Laaoula alacantarraren aurka (1-0-1).
Oier Ibarretxe boxeolariak debut profesionala egingo du martxoaren 14an
Basque Teameko Oier Ibarretxe boxeolariak debuta egingo du profesional gisa, datorren martxoaren 14an, Casilla pabiloian. Hori dela eta, Galdakaoko kirolariak prentsaurrekoa egin du San Mamesen, xehetasunak emateko. Jon Fernandez izango da kartelburua, Somay Bilalen aurkako borrokan. Horiez gain, Jokin Garcia eta Gianluca Ceglia ere Bilbon izango dira; Ibarretxek, berriz, Bassam Laaoula izango du aurkari debutean.
MotoGPk lehen hiri-lasterketa egingo du 2027an, Adelaiden
Datorren urtetik aurrera, Australiako Sari Nagusia Adelaiden egingo da, ez Phillip Islanden. Lasterketa horrela egiteko akordioa gutxienez 2032ra arte egonen da indarrean.
Arrieta Rodriguez donostiarra 33. sailkatu da bere debut olinpikoan
Gipuzkoarrak 01:46.83ko marka egin du, bi jaitsierak pilatuta, Mikaela Shiffrin txapeldun olinpikoa (01:39.10) 00:07.73ra duela. Camille Rast suitzarrak (01:40.60) eta Anna Swenn Larsson suediarrak (01:40.81) osatu dute podiuma.
Kataluniako zirkuituak 2032raino luzatu du kontratua, eta bi urterik behin lasterketak hartuko ditu
1 Formulak 2026, 2028, 2030 eta 2032 urteetarako dauzka lasterketak aurreikusita Bartzelonan, Spa-Francorchamps zirkuituarekin aldizkatuko duen egutegian.
Klaebok historia egin du Neguko Jokoetan, bederatzigarren urre olinpikoa eskuratuta
29 urteko norvegiarra orain arte urrezko domina gehien lortu dituen kirolaria da, Bjorn Daehlieri, Marit Bjorgeni eta Ole Einar Bjornersi aurrea hartu baitie.