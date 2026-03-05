CAMPEONATO MUNDIAL DE ESQUILADORES DE OVEJAS
Euskal Herria entra en el Consejo Mundial de esquiladores y clasificadores de lana

La selección de esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria vive un momento histórico durante su participación en el Golden Shears and Woolhandling World Championship, donde además de competir con la élite mundial ha logrado un reconocimiento institucional que refuerza su proyección internacional.

Joseba Attard eta Ipar Arrinda

Joseba Attard e Ipar Arrinda, en el campeonato de Masterton. Imagen: Euskal Moztaileak

Euskaraz irakurri: Euskal Herria ardi moztaileen eta artilarien Munduko Kontseiluan sartu da Zeelanda Berrian ospatzen ari den nazioarteko txapelketan
La selección de Euskal Herria está participando en el Campeonato del Mundo Golden Shears and Woolhandling World Championship, que se celebra en Masterton (Nueva Zelanda), una de las citas más prestigiosas del sector del esquileo y la clasificación de lana. En el campeonato compiten junto a algunos de los mejores profesionales del mundo, en un contexto de alta exigencia técnica y competitiva que está suponiendo una experiencia única para la delegación vasca.

Durante el desarrollo del campeonato se ha producido uno de los momentos más relevantes para el equipo: la designación oficial de Euskal Herria como nuevo miembro del Consejo Mundial. Este reconocimiento institucional supone un paso importante para consolidar su presencia en el ámbito internacional y abre la puerta a que su participación en este tipo de competiciones continúe en el futuro. Destacan que la experiencia está siendo “inolvidable”. “Es impresionante por el nivel, la exigencia, el ambiente y el compañerismo. Estamos demostrando que Euskal Herria merece estar en el mayor escenario internacional”, subrayan.

Los integrantes del equipo han querido además poner en valor el carácter colectivo del logro alcanzado. “Este logro no es solo de quienes hemos estado en Nueva Zelanda. Es de todos/as los/as compañeros y compañeras que creen en este proyecto; de los/as esquiladores/as y clasificadores/as de Euskal Herria; de las instituciones, empresas y personas que nos apoyan; y de todo el sector primario que mantiene viva esta tradición con discreción y enorme profesionalidad. Es un logro colectivo, y queremos seguir construyendo el camino junto a todos ellos”.

