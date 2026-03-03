Golfa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rahmen adierazpenak, DP World Tourraren aurka, isunen ituna dela eta: "Xantaia egiten ari zaizkigu"

Euskal golflariak uko egin zion ezarritako zigorrak ordaintzeari, eta errekurtsoa aurkeztu zuen.

jon rahm 2 efe
Jon Rahmen artxiboko irudia. EFE
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Jon Rahm euskal golf-jokalariak gogor hitz egin du astearte honetan DP World Tour Europako golf-zirkuituaren aurka, jokalariei "xantaia" egiten ari zaizkiela leporatuta. Saudi Arabiako LIV ligako kideak izateagatik jarritako isunak kitatzeko itun bat eskaini ziela salatu du, egutegiko txapelketa gehiagotan parte hartzearen truke.

Rahmen arabera, gutxienez sei probatan lehiatzea eskatzen die, horietako bi DP World Tourrak erabakitakoak: "Ez zait gustatzen gaur egun sinarazten diguten kontratuarekin egiten ari direna. Ez zaizkit baldintzak gustatzen".

Gatazka 2022an Saudi Arabiako liga sortu zenean hasi zen. Izan ere, horren ondorioz, DP World Tour taldeak isunak jarri zizkien hara joan ziren jokalariei, data berean jokatzen zituzten txapelketetan parte ez hartzeagatik.

Rahm 2024az gero ari da LIV ligan. Zigorrak ordaintzeari uko egin zion eta helegitea aurkeztu zuen. Epaiaren zain dagoenez, Ryder Kopa jokatu ahal izan zuen iaz, Europako taldean parte hartzeko ezinbesteko baldintza baitzen DP World Tourreko kide izatea.

Golfa Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Oier Ibarretxe boxeolaria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Oier Ibarretxe boxeolariak debut profesionala egingo du martxoaren 14an

Basque Teameko Oier Ibarretxe boxeolariak debuta egingo du profesional gisa, datorren martxoaren 14an, Casilla pabiloian. Hori dela eta, Galdakaoko kirolariak prentsaurrekoa egin du San Mamesen, xehetasunak emateko. Jon Fernandez izango da kartelburua, Somay Bilalen aurkako borrokan. Horiez gain, Jokin Garcia eta Gianluca Ceglia ere Bilbon izango dira; Ibarretxek, berriz, Bassam Laaoula izango du aurkari debutean.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X