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Euskal ordezkariek dominarik gabe amaitu dute Munduko Sokatira Txapelketaren lehen goiza
Gaztedi eta Goiherri taldeak lehiatu dira Munduko Sokatira Txapelketaren lehen jardunaldiko goizeko txandan, Hegoafrikan. Goiherri A taldea final-laurdenetara sailkatzeko puntu bakarrera geratu da.
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