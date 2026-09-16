Hegoafrikan

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Euskal ordezkariek dominarik gabe amaitu dute Munduko Sokatira Txapelketaren lehen goiza

Iragarkia
Goiherri sokatira taldea, Munduko Txapelketan
18:00 - 20:00
Goiherri taldea, Munduko Txapelketan
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gaztedi eta Goiherri taldeak lehiatu dira Munduko Sokatira Txapelketaren lehen jardunaldiko goizeko txandan, Hegoafrikan. Goiherri A taldea final-laurdenetara sailkatzeko puntu bakarrera geratu da.

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