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Gaztedi A, Munduko Sokatira Txapelketako emakumezkoen 500 kiloko lehian brontzea lortzeko zorian
Sei euskal taldek hartu dute parte Hegoafrikako Mossel Bay hirian jokatzen ari den Sokatirako Munduko Txapelketan. Emakumezkoen 500 kiloko lehian, Gaztedi A talde bizkaitarra brontzea eskuratzetik gertu geratu da.
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