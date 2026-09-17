Hegoafrika
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gaztedi A, Munduko Sokatira Txapelketako emakumezkoen 500 kiloko lehian brontzea lortzeko zorian

Iragarkia
Munduko Sokatira Txapelketa
18:00 - 20:00

Sokatirako Munduko Txapelketako lehen jardunaldia dominarik gabe amaitu dute euskal taldeek. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sei euskal taldek hartu dute parte Hegoafrikako Mossel Bay hirian jokatzen ari den Sokatirako Munduko Txapelketan. Emakumezkoen 500 kiloko lehian, Gaztedi A talde bizkaitarra brontzea eskuratzetik gertu geratu da.

Emakume kirolariak Kirol gehiago Sokatira

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X