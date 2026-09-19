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Seis medallas para los tiradores vascos en el Mundial

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Sokatira Mundiala Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Euskaltiralariak. Fotografía. EITB
Euskaraz irakurri: Sei domina lortu dituzte euskal tiralariek Munduko Txapelketan
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Última actualización

Euskal Selekzioa ha conseguido otras dos medallas en el Campeonato del Mundo. Las chicas sub-23 han conseguido la medalla de plata y en los 540 kilos femenino se han llevado la medalla de bronce. Entotal, los y las tiradoras vascas han conseguido seis medallas.

Euskal Selekzioa Sokatira Herri-kirolak

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