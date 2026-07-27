Herri Kirolak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Goiherri eta Gaztedi nagusi, Euskal Herriko sokatira txapelketan

Iragarkia
Sokatira, EHko txapelketa
18:00 - 20:00
Euskal Herriko sokatira txapelketa jokatu dute, Laukizen
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Emakumezkoen 500 kiloko mailan, Gohierrik irabazi du Laukizen jokatutako Euskal Herriko sokatira txapelketa; gizonezkoetan, berriz, Gaztedik garaitu du, 560 kiloko mailan.

Sokatira Herri-kirolak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X