CAMPEONATO DEL MUNDO

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Euskal Selekzioa gana la medalla de plata en el 560 masculino, en el Campeonato del Mundo de sokatira

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Sokatira: Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak zilarrezko domina lortu du gizonezkoen 560 kilokoan, Munduko sokatira Txapelketan
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En la final, la selección vasca ha competido bien ante Alemania, pero, finalmente, no ha podido alzarse con la victoria, y se ha hecho con la plata. 

Herri-kirolak Euskal Selekzioa Sokatira

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