Abadiñoko Sokatira Taldea, hirugarren, Taiwango Mundu Txapelketan
Munduko Sokatira Txapelketa jokatzen ari dira egunotan Taiwanen, Taipei hirian. Euskal ordezkaritzari dagokionez, Abadiñoko Sokatira Taldeak hirugarren egin du ostegun honetan. Asteburuan Euskal Selekzioaren txanda izango da.
Euskal Herriak zilarra lortu du Munduko Sokatira Txapelketan, gizonezkoen 560 kilokoan
Euskal selekzioak zilarrezko domina lortu du Nottinghamen (Ingalaterra), Munduko Sokatira Txapelketan, gizonezkoen 560 kiloko kategorian, finalean Suitzaren aurka galdu eta gero.
Euskal Herriko 23 urtez azpiko talde mistoak brontzea bereganatu du Munduko Sokatira Txapelketan
Euskal Herriko 23 urtez azpiko talde mistoak brontzea bereganatu du Nottinghamen (Ingalaterra), Munduko Sokatira Txapelketan, hirugarren posturako lehian Suitza menderatuta.
Euskal Herria munduko txapeldun sokatiran, gizonezkoen 600 kilokoan
Euskal selekzioak urrea irabazi du Nottinghamen (Ingalaterra) jokatzen ari den Munduko Sokatira Txapelketan, gizonezkoen 600 kiloko kategorian final estuan Suitza menderatuta.
Goiherrik zilarra bereganatu du 23 urtez azpikoan; Gaztedik, berriz, brontzea 540 kilokoan
Nottinghamen (Ingalaterra) jokatzen ari den Munduko Sokatira Txapelketan, Goiherrik zilarra bereganatu du emakumeen 23 urtez azpiko modalitatean; Gaztedik, berriz, brontzea 540 kilokoan.
Gaztedik lortu du urrea, eta Goiherrirentzat izan da zilarra, Munduko Sokatira Txapelketan
Munduko Sokatira Txapelketan, Nottinghamen (Ingalaterra), bi euskal talde izan dira aurrez aurre 560 kiloko kategoriako gizonezkoen finalean: Gaztedi eta Goiherri. Lehia estua izan dute, eta, azkenean, hirugarren tiraldian, Laukizko taldeak mendean hartu du Erandiokoa.
23 urtez azpiko Goiherriko talde mistoak brontzezko domina lortu du Sokatirako Munduko Txapelketan
Goiherriko neska-mutilek brontzezko domina zintzilikatu dute Sokatirako Munduko Txapelketan, 23 urtez azpiko mailan. Bestalde, emakumezkoen 500 kiloko mailan Gaztedi ko A eta B taldeek, eta Goiherrik ezin izan dute multzoen fasea gainditu. Gizonezkoen 680 kilokoan, Mutrikuk ez du tiraldirik irabazi.
Hasi da Lur Gaineko Munduko Sokatira Txapelketa
Nottinghamen da lehia, gaur hasita. Goizean, bi euskal talde aritu dira gizonezkoen 600 kiloko mailan, baina ez dute dominak irabazteko borrokan sartzerik izan.