Abadiñoko Sokatira Taldea, hirugarren, Taiwango Mundu Txapelketan

Munduko Sokatira Txapelketa
18:00 - 20:00
Abadiñoko Sokatira Taldea, Taiwanen. Irudia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Munduko Sokatira Txapelketa jokatzen ari dira egunotan Taiwanen, Taipei hirian. Euskal ordezkaritzari dagokionez, Abadiñoko Sokatira Taldeak hirugarren egin du ostegun honetan. Asteburuan Euskal Selekzioaren txanda izango da.

Sokatira

