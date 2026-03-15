KIROL HERRI

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Morandeira, Atxutegi, Ansorregi, Etxebeste, Alberdi y Larrañaga se clasifican para la final

Kirol Herri
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Morandeirak, Atxutegik, Ansorregik, Etxebestek, Alberdik eta Larrañagak finalerako txartela eskuratu dute
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EITB

Última actualización

Hoy se ha disputado en Oñati la tercera jornada de la Kirol Herria individual. Seis deportistas participantes se han hecho con el pase a la final: en levantamiento de piedra, Malen Morandeira y Ane Atxutegi; mientras que en aizkora, Uxue Ansorregi, Arkaitz Etxebeste, Julen Alberdi y Mikel Larrañaga.

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