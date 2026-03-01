KIROL HERRI

Gari Garmendia destaca en la segunda jornada pese a romper una de sus piedras antes de comenzar

Gari-Garmendia-harrijasotzailea-kirol-herri-2-jardunaldian
18:00 - 20:00
El harrijasotzaile de Idiazabal, Gari Garmendia. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa Kirol Herriko bigarren jardunaldia: Gari Garmendia nabarmendu da, nahiz eta saioa hasi aurretik harria hautsi
author image

EITB

Última actualización

El harrijasotzaile de Idiazabal iba a levantar la copa utilizada en su día por Urtain. pero se le ha roto. Finalmente, Gari ha tenido que competir con la rectangular de Xabat Olaizola. Ha realizado 13 alzadas, otras 12 con la cúbica y 16 con la bola, por lo que Garmendia está practicamente clasificado para la final.

Herri-kirolak Kirol Herri

