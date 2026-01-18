DEPORTE POPULAR
Arruti, Ezpeleta, Gesalaga y Garmendia, campeones de "Kirol Herri"

Kirol Herri finala
18:00 - 20:00

Foto: EiTB.

Euskaraz irakurri: Arruti, Ezpeleta, Gesalaga eta Garmendia, Kirol Herriko txapeldunak

Última actualización

En la final de Kirol Herri disputada ayer en Hernani, se impuso el equipo blanco: Nerea Arruti, Hodei Ezpeleta, Maddi Gesalaga y Gari Garmendia. Tomaron la delantera en el trabajo de piedra, y aunque la lucha en el hacha fue reñida, en la segunda vuelta los blancos abrieron brecha y ganaron la liga. 

Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

