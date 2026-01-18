Arruti, Ezpeleta, Gesalaga y Garmendia, campeones de "Kirol Herri"
En la final de Kirol Herri disputada ayer en Hernani, se impuso el equipo blanco: Nerea Arruti, Hodei Ezpeleta, Maddi Gesalaga y Gari Garmendia. Tomaron la delantera en el trabajo de piedra, y aunque la lucha en el hacha fue reñida, en la segunda vuelta los blancos abrieron brecha y ganaron la liga.
Urra, Zumeta, Fernández de Barrena y Larrañaga se coronan en Asteasu
Las finales individuales de Kirol Herri se disputaron ayer en Asteasu: Ainitze Zumeta y Urra fueron los vencedores en levantamiento de piedras, mientras que Mikel Larrañaga y Oihana Fernández de Barrena lo hicieron en aizkora.
El grupo B sube a segunda posición en la cuarta jornada de la Liga Kirol Herri
Apretado duelo en la cuarta jornada de la Liga Kirol Herri, el programa más disputado hasta la fecha, en el que el equipo formado por Julen Alberdi, Jon Gisasola, Uxue Ansorregi y Patricia Martín, elequipo B, se ha llevado la victoria y, por tanto, la segunda plaza.
Maddi Gesalaga, Gari Garmendia, Nerea Arruti y Hodei Ezpeleta suman diez puntos más en la liga de Kirol Herri
En la tercera jornada, que se ha disputado este lunes en Alegia, han sido superiores al equipo formado por Lierni Osa, Mikel Lopetegi "Urra", Irati Astondoa y Mikel Larrañaga, que han obtenido un punto más. Los ganadores ya tienen 18 puntos, en la clasificación.
Cerrada lucha en la segunda jornada del campeonato Kirol Herri
En el trabajo individual, el equipo formado por Larrañaga, Pikabea, Lopetegi y Osa se ha adelantado 3 a 1. En la ronda por parejas, un error de Gisasola ha propiciado la victoria de Lopetegi y Osa. Pero en el trabajo sobre la madera, Alberdi y Ansorregi han superado a Larrañaga y Pikabea.
Arruti, Ezpeleta, Gesalaga y Garmendia se imponen en la primera jornada de ''Kirol Herri''
El equipo formado por los aizkolaris Nerea Arruti y Hodei Ezpeleta y los harrijasotzailes Maddi Gesalaga y Gari Garmendia ha sumado 8 puntos en la primera jornada de "Kirol Herri".
Presentan una nueva edición paritaria de Kirol Herri
El domingo, en el frontón Aritzbatalde de Zarautz, se disputará la primera jornada. Los equipos estarán formados por dos hombres y dos mujeres. La final individual se disputará el 31 de diciembre y por equipos el 17 de enero.