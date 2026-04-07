Semifinal
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El equipo Albizuri, a la final de "Harri Herri"

Harri Herri, gizonezkoen finalaurrekoak
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Albizuri taldea, "Harri Herri" saioko finalera
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo formado por los harrijasotzailes Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo realizaron 18 alzadas a la piedra irregular, cuatro más que su rival.

Albizuri remonta una semifinal puesta cuesta arriba y logra el pase a la final de Harri Herriko, al derrotar a Laukariz
Harri-jasotzea Herri-kirolak Harri Herri

Te puede interesar

Jokin Eizmendi "Harri Herri" saioan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"

En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X