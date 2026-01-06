AIAN
Maddi Gesalaga eta Mikel Lopetegi "Urra", nagusi "Harri Herri" saioko neguko finalean

Harri Herri: neguko finalak
18:00 - 20:00
Maddi Gesalaga, txapelduna
EITB

Azken eguneratzea

Bi harri-jasotzaile zarauztarrak gailendu dira Aian jokatutako "Harri Herri" saioaren neguko finalean. Biak oso pozik geratu dira emaitzarekin, baita urtea txapela jantzita hastearekin ere.

"Harri Herri" Harri-jasotzea Herri-kirolak

