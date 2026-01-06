EN AIA

Maddi Gesalaga y Mikel Lopetegi "Urra" se imponen en la final de invierno de "Harri Herri"

Harri Herri: neguko finalak
18:00 - 20:00
Maddi Gesalaga, campeona
Euskaraz irakurri: Maddi Gesalaga eta Mikel Lopetegi "Urra" nagusi, "Harri Herri" saioko neguko finalean
author image

EITB

Última actualización

Los dos harrij-asotzailes zarauztarras se imponen en la final de invierno del programa "Harri Herri" disputado en Aia. Ambos han quedado muy satisfechos con el resultado y con empezar el año logrando una txapela. 

Harri-jasotzea Herri-kirolak Harri Herri

