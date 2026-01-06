Maddi Gesalaga y Mikel Lopetegi "Urra" se imponen en la final de invierno de "Harri Herri"
Los dos harrij-asotzailes zarauztarras se imponen en la final de invierno del programa "Harri Herri" disputado en Aia. Ambos han quedado muy satisfechos con el resultado y con empezar el año logrando una txapela.
