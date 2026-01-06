El harrijasotzaile de Idiazabal ha conseguido su primera txapela levantando un total de 7100 kilos. "La última semana lo he pasado muy mal mentalmente", ha explicado el nuevo campeón. "Físicamente he venido muy bien preparado, pero la última semana se me ha caído todo, no sé qué me ha pasado, hoy no he disfrutado nada", ha añadido.