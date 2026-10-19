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Lierni Osa gana el Euskadiko Emakumeen Harri-jasotze Txapelketa

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Lierni Osa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lierni Osak Euskadiko Emakumeen Harri-Jasotze Txapelketa irabazi du
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Última actualización

La zarauztarra ha superado, tras una bonita pugna, a Ane Cestau; Patricia Martín, campeona en 2025, ha sido quinta. En el campeonato sub-20 masculino, Haritz Aranguren “Norde” ha sido el ganador.

Herri-kirolak Lierni Osa Harri-jasotzea

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