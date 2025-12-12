Inork ez du Izeta VI.aren erronka onartu
Pasa den larunbatean Andoni Iruretagoiena Izeta VI.enak erronka bota zuen ETBko kameren aurrean. Aurkariaren zain egon da baina inork ez du Izeta VI.aren erronka onartu.
Andoni Iruretagoiena “Izeta VI.a"k erronka bota du EITBko kameren aurrean: 50 aldiz 100 kiloko bola jaso, 10 kanaerdiko moztu eta 5 km korrika. Azpeitiko zezen plazan izango da, martxo bukaeran edo apiril hasieran. Ostegunean, 19:00etan, Izeta Sagardotegian egongo da aurkarien zain.
Lehia estua Kirol Herri txapelketako bigarren jardunaldian
Ikusgarria bezain gorabeheratsua izan da "Kirol Herri"ko bigarren jardunaldia. Banakako lanean 3 eta 1 aurreratu da Larrañagak, Pikabeak, Lopetetgik eta Osak osatutako taldea. Binakakoan, Lopategik eta Osak eraman dituzte bi puntuak. Aizkoran, ordea, Alberdi eta Ansorregi bi puntura jarri dira.
Jokin Eizmendik eta Lierni Osak "Harri Herri"ko finalerako urratsa eman dute
Neguko "Harri Herri" saioko bigarren jardunaldian, Jokin Eizmendik Xabat Olaizolaren marka berdindu du. Beñat Telleriak eta Gorka Etxeberriak 9na jaso dute, eta sailkapenean hirugarren eta laugarren jarri dira. Emakumezkoetan Lierni Osak egin du markarik onena, 13 jasoaldi, Maddi Gesalagak baino bat gutxiago. Bestalde, Ane Atxutegi (9) eta Ane Cestau (8) nekez sartuko dira zortzi onenen artean.
Azpiazu: "Asko kostatu zait harria uzteko erabakia hartzea"
Paulo Azpiazuk harri-jasotzea uztea erabaki berri du, lesioak eta bere bizitzako beste eginbehar batzuk tarteko. Harria alde batera uztearen arrazoiez eta bere ibilbideaz jardun gara berarekin.
Paulo Azpiazuk harria jasotzeari utziko dio "gogo faltagatik" eta bizkarreko lesio baten ostean
Bergaran jaio, baina zazpi urte zituenetik Estellerrian bizi den harri-jasotzaileak aitortu duenez, "ez daramat harria odolean, horretan soilik % 100ean aritzeko". "Neureari gehiago denbora eskaini nahi diot", erantsi du.
Urra eta Maddi Gesalaga nagusi, Harri Txikien eta Kintopekoen Euskal Herriko txapelketan
Mikel Lopetegi "Urra"k irabazi du Euskal Herriko Harri Txikien txapelketa, zazpigarrenez, guztira 12.750 kilo jasota. Maddi Gesalagak, berriz, bigarren urtez jarraian jantzi du Kintopekoen txapela, marka guztiak hautsita guztira 3.900 kilo jasota.
Inaxio Perurenak herritarren babespean esan dio agur harriari
Inaxio Perurenak 30 urte baino gehiago eman ditu harriak jasotzen, baina larunbat honetan azkenekoz altxatu du plazan 250 kilokoa. Leitzan esan dio agur harri-jasotzeari, herritarren aurrean.
Inaxio Perurenaren bertsoa, bere agurrean: ''Horrela plazer handia da bi begiak bustitzea''
Leitzarrak amaiera eman dio bere ibilbide profesionalari, Leitzan, bere herrian, antolatutako jaialdian. Leku berean egin zuen lehen saioa harria jasotzen, 5 urte zituela.
Patricia Martinek onartu du ez zuela txapela janztea espero eta podiuma egitea zela bere helburua
ETBn egindako elkarrizketan, Euskal Herriko Harri-jasotze Txapelketako irabazleak aitortu du "nekatuta" dagoela, baina "oso pozik" egindako lanarekin. Gainera, Ferrolekoak Gurutzetako zirujau lana entrenamenduekin nola uztartzen duen azaldu du.