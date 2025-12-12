Izeta VI no encuentra rival
Andoni Iruretagoiena Izeta VI lanzó el pasado sábado un desafío para todo aquel que estuviera interesado en aceptar el reto, pero no se ha presentado ningún rival. En cualquier caso, Izeta no tiene intención de quedarse de brazos cruzados.
Maddi Gesalaga, Gari Garmendia, Nerea Arruti y Hodei Ezpeleta suman diez puntos más en la liga de Kirol Herri
En la tercera jornada, que se ha disputado este lunes en Alegia, han sido superiores al equipo formado por Lierni Osa, Mikel Lopetegi "Urra", Irati Astondoa y Mikel Larrañaga, que han obtenido un punto más. Los ganadores ya tienen 18 puntos, en la clasificación.
Izeta VI busca rival para un reto
Andoni Iruretagoiena "Izeta VI" ha lanzado el reto ante las cámaras de EITB de levantar 50 veces la bola de 100 kilos, cortar 10 kanaerdikos y correr 5 km. Será en la plaza de toros de Azpeitia, a finales de marzo o principios de abril. El jueves, a las 19:00 horas, esperará a sus rivales en la Sidrería Izeta.
Cerrada lucha en la segunda jornada del campeonato Kirol Herri
En el trabajo individual, el equipo formado por Larrañaga, Pikabea, Lopetegi y Osa se ha adelantado 3 a 1. En la ronda por parejas, un error de Gisasola ha propiciado la victoria de Lopetegi y Osa. Pero en el trabajo sobre la madera, Alberdi y Ansorregi han superado a Larrañaga y Pikabea.
Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"
En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.
Azpiazu: ''Lo dejo, no por falta de motivación, sino de hambre''
Paulo Azpiazu acaba de decidir abandonar el levantamiento de piedra por lesiones y otros deberes de su vida, con el que hemos hablado de las causas de su abandono y de su trayectoria.
Paulo Azpiazu anuncia que deja el levantamiento de piedra "por falta de hambre" y tras una lesión de espalda
El levantador nacido en Bergara, pero afincado en Tierra Estella desde los siete años, ha reconocido que la piedra "no me corre por la sangre para dedicarme 100%" a ella. "Me quiero dedicar más a lo mío", ha concluido.
''Urra'' y Maddi Gesalaga, ganan el campeonato de Euskal Herria de Piedras Pequeñas y Kintopeko
Mikel Lopetegi "Urra" ha ganado, por séptima vez, el Campeonato de Euskal Herria de Piedras Pequeñas. En total, ha lavantado 12750,0 kilos. Por su parte, Maddi Gesalaga se ha enfundado por segundo año consecutivo la txapela del campeonato de Kintopekos. Gesalaga ha levantado 3900 kilos.
Inaxio Perurena se despide de la piedra arropado por su pueblo
Inaxio Perurena lleva más de 30 años levantando la piedra y este sábado ha levantado por última vez la piedra de 250 kilos. En Leitza, se despide del levantamiento de piedra ante su gente.
El emotivo bertso de Inaxio Perurena en su despedida en Leitza
El harri-jasotzaile de 41 años ha puesto punto y final a su carrera en el mismo lugar en el que realizó su primera alzada con tan solo 5 años.