Deporte rural
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Izeta VI no encuentra rival

Inork ez du Izeta VI.aren erronka onartu
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Inork ez du Izeta VI.aren erronka onartu
author image

EITB

Última actualización

Andoni Iruretagoiena Izeta VI lanzó el pasado sábado un desafío para todo aquel que estuviera interesado en aceptar el reto, pero no se ha presentado ningún rival. En cualquier caso,  Izeta no tiene intención de quedarse de brazos cruzados.

Herri-kirolak

Te puede interesar

Jokin Eizmendi "Harri Herri" saioan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"

En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X